Обзор МФО Kumo: преимущества, удобность, лояльность | Kumo

За последние годы ещё никогда так остро не стоял вопрос “Где взять деньги в кредит?”. Первой инстанцией, в которую обычно обращаются люди, становятся банки. Для большинства людей именно традиционные банковские кредиты являются единственным вариантом решения финансовых проблем. Практически каждый гражданин Украины на собственном опыте знает насколько затратной по времени и силам может быть такая процедура. Именно поэтому сегодня мы хотели бы поговорить о таком явлении в мире кредитования как МФО. Поскольку вы нашли этот обзор, вы уже скорее всего знакомы с тем, что такое микрофинансовые организации, нашей сегодняшней темой будет выбор лучшей компании в которой можно взять онлайн кредиты на карту. Этот обзор будет посвящён одной из самых популярных в Украине МФО – сервису Kumo.
Содержание:
Преимущества использования Kumo
При выборе лучшей микрофинансовой организации нужно обратить внимание на определённый перечень важных качеств. Среди них можно выделить три основных:
1. Требования к заемщику для оформления кредита.
2. Условия микрозайма.
3. Сам процесс кредитования и его подводные камни.
А какое качество вы считаете самым важным при выборе компании для оформления займа? Мы считаем, что главной вещью является именно комбинация скорости и простоты процесса онлайн микрокредитования. Поэтому и начнём именно с этого:
Скорость и удобство для клиента при оформлении онлайн кредита
Хоть и микрокредитование в большинстве вещей схоже с традиционными банковскими кредитами, главной сильной стороной МФО всё ещё является и . И действительно, взять онлайн кредит на карту с вышеупомянутым Kumo можно буквально за 20 с лишним минут. Всё это благодаря упрощённой системе оформления займов с которой и работает этот сервис. Рассмотрим сильнейшие стороны этой самой системы:
Понятность и лояльность условий при которых Kumo выдают кредиты
Как много времени было потрачено гражданами в бесконечных коридорах разных банков во время оформления кредитов. И даже приложив достаточно много усилий и нервов всё ещё есть шансы прервать весь процесс из-за отсутствия нужной справки или неточных данных. К счастью, с ростом популярности МФО и в частности, сервиса Kumo, такие вещи стали пережитком прошлого. Мало того, что оформить онлайн кредит на карту можно прямо с дома, без привязки к определённому городу, но и сами требования к заёмщику стали значительно более лояльными. Давайте в этом убедимся:
Сам процесс микрокредитования и его особенности
Суммируя всё вышесказанное можно прийти к выводу, что получить онлайн займ с Kumo можно действительно быстро и без сложностей. В среднем, клиент тратит от 15 до 25 минут на весь процесс кредитования. Стоит заметить что эта цифра очень сильно зависит от степени владения гаджетами. Таким образом выходит что у опытного пользователя сети Интернет уйдёт гораздо меньше времени на прохождение всех этапов регистрации. Всё же, даже если вы не так уверены в своих навыках, у вас всё равно получиться оформить онлайн кредит на карту с Kumo. Всё это благодаря понятному и интуитивному интерфейсу в котором невозможно потеряться.
Вывод
В заключение, хотелось бы сказать что сервис Kumo действительно является одним из лучших МФО, которые мы тестировали. Эта компания обладает тремя основными качествами, которыми должен обладать любой сервис выдающий онлайн кредиты. Лояльность к клиентам, возможность оформить займ действительно быстро и доступность сервиса для любого гражданина, независимо от возраста или финансового положения. Твёрдая “пятёрка” сервису Kumo!
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