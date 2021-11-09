Виртуальная банковская карта: преимущества и особенности

Проведение расчетов с помощью банковских платежных карт значительно облегчает жизнь потребителей банковских услуг. Сейчас приобретает спрос у потребителей такой вид банковской услуги как «виртуальная карта», которая предназначена исключительно для расчетов в сети Интернет.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Как сообщается, банковская карта позволяет оплачивать товары и услуги в сети Интернет без посещения точек продаж, контролировать свои расходы за определенные периоды времени, осуществлять перевод средств другим лицам, оперативно получать наличные деньги с банковского счета в любое время суток с помощью POS-терминалов или банкоматов, избавляет от необходимости стоять в очередях для того, чтобы оплатить коммунальные услуги и тому подобное.
Платежная карта связана со счетом, принадлежащим держателю карты (вкладчику). Владельцем карты обычно является банк-эмитент, который выпустил карту, о чем указано в соответствующем пункте договора, заключенного между банком и вкладчиком вместе с информацией о размерах комиссий, удерживаемых банком за обслуживание такого банковского счета.
«Приобретает спрос у потребителей такой вид банковской услуги как „виртуальная карта“, которая предназначена исключительно для расчетов в сети Интернет», — говорят в ФГВФЛ.
Заказать ее можно через сайт или мобильное приложение выбранного банка без посещения отделения.
Основное ее преимущество заключается в минимизации рисков мошенничества, связанных с передачей реквизитов пластиковой банковской карты при расчетах в сети Интернет.
Пополнять ее можно непосредственно перед оплатой в сети Интернет на сумму, необходимую для конкретного платежа.
Как правило, выпускается такая карта без физического носителя, в электронном виде. В случае изготовления виртуальной карты в пластиковом виде она не содержит таких атрибутов, как магнитная полоса или чип, голограмма и подпись держателя, что делает невозможным использование ее для оплаты покупок в обычных магазинах или для снятия наличных в банкоматах.
В Фонде гарантирования отмечают, что каждому вкладчику ФГВФЛ в случае банкротства банка возместит средства, которые были привлечены этим учреждением от вкладчика (или которые поступили для вкладчика) не только на условиях договора банковского вклада (депозита), а по договору банковского счета, в том числе с использованием банковской платежной карты (как пластиковой, так и виртуальной).
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