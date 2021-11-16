Виктор Кочетов: кризис криптоликвидности — абстрактен или нет

Что такое криптоликвидность, и почему эта тема так активно обсуждается в индустрии, поговорим в этой колонке.

Ликвидность — это рыночная возможность обмена валюты или других финансовых инструментов между их участниками: покупателями и продавцами.

Хорошо проработанная ликвидность позволяет практически сразу приступить к обмену между пользователями. Как только платформа испытывает проблемы с ликвидностью, токены могут «застрять» из-за их отсутствия или могут возникнуть проблемы с идентификацией.

Цель ликвидности — помочь операторам криптовалютных операций избежать проскальзываний* (расшифровка понятия ниже. — Ред.), спредов и дополнительных комиссий.

Многие небольшие торговые платформы с малым операционным торговым оборотом и нехваткой ликвидности рискуют потерять интерес со стороны трейдеров и инвесторов.

Почему это важно

Высокая ликвидность позволяет рынку быть стабильным и работать без скачков цен. Ликвидность рынка — это возможность максимально быстро конвертировать одну монету (единицу криптовалюты) в другую с минимальными помехами и задержками.

С другой стороны, низкая ликвидность может вызвать сильные проскальзывания. Это негативный эффект, который влияет на цену при размещении или закрытии заказа.

*Проскальзывание — это разница между ценой выполнения заказа и ожидаемой ценой. Периоды высоких ценовых колебаний, когда торгуются большие объемы, могут вызвать период значительного проскальзывания.

Когда ликвидность высока, трейдеры могут использовать технический анализ, чтобы найти новые идеи для торговых стратегий.

Отсутствие ликвидности: с какими проблемами сталкиваются сервисы

Ликвидность — один из важнейших факторов, позволяющих трейдерам работать на вашей платформе.

Основная задача любой торговой компании — обеспечить постоянный и стабильный уровень ликвидности для предотвращения негативных последствий. Есть несколько способов. Некоторые пытаются разработать собственный пул ликвидности, и на это уходят месяцы или даже годы.

На формирование программного обеспечения после выпуска уйдет еще полгода. Решение состоит в том, чтобы присоединиться к уже отработанному и хорошо спроектированному пулу ликвидности и без промедлений получить условия, которые ищут ваши трейдеры.

Следующий важный элемент — это комиссии и уровень интеграции, который может предоставить вам услуга ликвидности.

Решения по ликвидности

Кризис ликвидности может быть решен путем обеспечения достаточной ликвидности книги заявок на обмен партнеров и обеспечения выполнения всех их обменных операций с использованием хаба ликвидности.

При этом скорость обработки заявок действительно высока и может достигать 1,5 млн транзакций в минуту по каждому торговому инструменту. Но главное преимущество заключается в том, что пользователи минимизируют комиссионные расходы сети, используя неттинговую форму взаимодействия между участниками и подписчиками, чтобы зарабатывать больше.

Можно использовать консолидированную книгу заказов, где собирается объем крупных партнерских площадок.

Любой участник системы получает возможность пользоваться консолидированной ликвидностью без дополнительных лимитов и ограничений.

Свободная и несвязанная ликвидность реализуется за счет внешних ресурсов.

При моделировании алгоритма клиринга с учетом запрограммированного параметра дискретного времени реализована возможность дополнительной экономии финансовых ресурсов за счет снижения стоимости транзакционных комиссий.

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Ликвидность на рынке криптовалют — это серьезная проблема для каждой торговой платформы. Чем выше ликвидность, тем больше клиентов будут торговать с низкими спредами и доступными проскальзываниями. Недостаток ликвидности может спровоцировать множество проблем для всех участников индустрии.

Виктор Кочетов, СЕО финансовой экосистемы Kyrrex