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Немецкий суд отклонил иск экологов против «Северного потока-2»

Немецкий суд отклонил иск экологов против «Северного потока-2»

Высший административный суд в Грайфсвальде отклонил иск, поданный немецкой природоохранной организацией Deutsche Umwelthilfe (DUH) против строительства газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу суда.

Иск был направлен против горного управления немецкого города Штральзунд. Оно было одним из лицензирующих органов и в 2018 году отвечало за разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода в прибрежных водах Германии.

Как отметили в суде, истец добивался внесения изменений в решение об утверждении проекта от 31 января 2018 года, выданного в пользу компании-оператора Nord Stream 2 AG в отношении газопровода. При этом экологи ссылались на необходимость включения в постановление распоряжения об оценке опасности выбросов метана во время поставки газа, опираясь на новые результаты американского исследования.

Во время оглашения вердикта судебная инстанция отметила, что у истца не было необходимых правовых полномочий для внесения указанных дополнений в отношении участков, проходящих по морю в зоне юрисдикции ФРГ, а также наземных объектов в Лубмине.

Кроме того, трубопровод еще до ввода в эксплуатацию был проверен на газонепроницаемость в соответствии с правилами технической безопасности во время предыдущих тестов.

«Что касается сопутствующей российской газовой инфраструктуры на суше, то жалоба была приемлемой, но необоснованной. Установки там не были частью утвержденного планом проекта», — отметили в Высшем административном суде в Грайфсвальде.

В конце концов, при утверждении проекта в целом было оценено влияние на окружающую среду, в частности, с учетом выбросов метана, говорится в постановлении.

Напомним, природоохранная организация Германии (Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия NABU) в мае подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток-2».

Природоохранная организация Германии Deutsche Umwelthilfe (DUH) доказывала в суде, что связанный со строительством газопровода фонд земли Мекленбург — Передняя Померания не соответствует заявленному статусу.

По материалам Економічна Правда
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