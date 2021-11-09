Pfizer разрешил другим компаниям производить свои таблетки от COVID-19

Pfizer позволил другим компаниям производить свои таблетки от коронавируса. Компания подписала соглашение с поддерживаемой ООН группой.
Об этом сообщает АВС News.
В заявлении Pfizer говорится, что компания предоставит лицензию на противовирусную таблетку Женевскому патентному пулу лекарственных средств. Это позволит компаниям-производителям генерических лекарств производить таблетки для использования в 95 странах, что сделает их доступными для около 53% населения мира.
«Очень важно, что мы сможем предоставить доступ к лекарствам, которые кажутся эффективными, для более чем 4 миллиардов», — сказал глава отдела политики Патентного пула лекарственных средств Эстебан Бурроне.
По его оценкам, другие производители лекарств смогут начать производство таблеток в течение нескольких месяцев.
«Мы пытаемся найти очень тонкий баланс между интересами (компании), устойчивостью, необходимой производителям таблеток, и, что наиболее важно, потребностями общественного здравоохранения в странах с низким и средним уровнем дохода», — сказал Берроне.
Согласно условиям соглашения, Pfizer не будет получать лицензионные платежи за продажи в странах с низким уровнем дохода и откажется от лицензионных платежей за продажи во всех странах, на которые распространяется соглашение.
«Врачи без границ» заявили, что разочарованы тем, что соглашение с Pfizer не делает препарат доступным для всего мира. Например, соглашение исключает такие страны, как Китай, Аргентина и Таиланд.
«Доступ к медицинским инструментам COVID-19 должен быть гарантирован для всех и везде, если мы действительно хотим контролировать эту пандемию», — заявил старший советник «Врачей без границ» Юаньцюн Ху.
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