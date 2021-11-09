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Минфин продал ОВГЗ более чем на 8 млрд грн

Минфин продал ОВГЗ более чем на 8 млрд грн

Министерство финансов на аукционах 16 ноября привлекло в бюджет 8,159 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне.

Минфин предложил инвесторам 7 выпусков ОВГЗ со сроком обращения 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2, 3, 5 и 6 лет.

Средневзвешенная доходность 6-месячных облигаций составила 10,5%. Удовлетворены 9 из 10 заявок, от их продажи получено 2,468 млрд грн.

На годовые ОВГЗ с доходностью 11,55% (+1 б.п.) удовлетворена вся 21 заявка. От их продажи привлечена наибольшая сумма – 4,129 млрд грн.

Средневзвешенная доходность 1,5-летних бумаг составила 11,57%, что позволило удовлетворить все 5 заявок и получить 42,56 млн грн.

От продажи 2-летних ОВГЗ с доходностью 12,47% и удовлетворения всех 13 заявок привлечено 83,7 млн грн.

Средневзвешенная доходность 3-летних облигаций составила 12,7%, что позволило удовлетворить все 12 заявок и получить 660,17 млн грн.

На 5-летние бумаги с доходностью 12,75% удовлетворены все 5 заявок. От их продажи привлечено 62,538 млн грн.

От продажи 6-летних ОВГЗ с доходностью 13,25% и удовлетворением 10 из 14 заявок получено 712,775 млн грн.

Наибольший спрос был сосредоточен на годовых гособлигациях.

По итогам аукционов бюджет получил 8 млрд 158 млн 590 тыс. 177,27 грн.

По материалам Финансовый клуб
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