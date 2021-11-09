Минфин продал ОВГЗ более чем на 8 млрд грн

Министерство финансов на аукционах 16 ноября привлекло в бюджет 8,159 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне.
Минфин предложил инвесторам 7 выпусков ОВГЗ со сроком обращения 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2, 3, 5 и 6 лет.
Средневзвешенная доходность 6-месячных облигаций составила 10,5%. Удовлетворены 9 из 10 заявок, от их продажи получено 2,468 млрд грн.
На годовые ОВГЗ с доходностью 11,55% (+1 б.п.) удовлетворена вся 21 заявка. От их продажи привлечена наибольшая сумма – 4,129 млрд грн.
Средневзвешенная доходность 1,5-летних бумаг составила 11,57%, что позволило удовлетворить все 5 заявок и получить 42,56 млн грн.
От продажи 2-летних ОВГЗ с доходностью 12,47% и удовлетворения всех 13 заявок привлечено 83,7 млн грн.
Средневзвешенная доходность 3-летних облигаций составила 12,7%, что позволило удовлетворить все 12 заявок и получить 660,17 млн грн.
На 5-летние бумаги с доходностью 12,75% удовлетворены все 5 заявок. От их продажи привлечено 62,538 млн грн.
От продажи 6-летних ОВГЗ с доходностью 13,25% и удовлетворением 10 из 14 заявок получено 712,775 млн грн.
Наибольший спрос был сосредоточен на годовых гособлигациях.
По итогам аукционов бюджет получил 8 млрд 158 млн 590 тыс. 177,27 грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве подорожает проезд: разовая поездка в метро будет стоить 20 гривенВчера, 16:55 - 4466 27
Тысячу Зеленского не дадут деньгами на руки и ограничат ее использование — ОПВчера, 15:49 - 1903 8
Украинцам будут выдавать официальные электронные адреса вместе с паспортамиВчера, 16:02 - 20509 6
Зеленский о кризисе в энергетике: государство никого не оставит без тепла и светаВчера, 12:03 - 543 6
Tesla начала устанавливать терминалы Starlink на зарядных станциях Supercharger5 ч. назад - 160 3
Украинцам будут выдавать официальные электронные адреса вместе с паспортамиВчера, 16:02 - 20509 6
В Киеве подорожает проезд: разовая поездка в метро будет стоить 20 гривенВчера, 16:55 - 4466 27
В Украине будут платить по тысяче гривен за вакцинациюВчера, 10:02 - 4048 28
Тысячу Зеленского не дадут деньгами на руки и ограничат ее использование — ОПВчера, 15:49 - 1903 8
НБУ объяснил рекордные объемы покупки валюты и причины укрепления гривныВчера, 11:01 - 1815 2
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-19Вчера, 12:40 - 260
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1119 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2726 5
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1198
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1288