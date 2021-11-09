В КГГА сообщили, сколько будет стоить ремонт моста Патона

В Киеве аварийный мост Патона требует срочного ремонта. В городской администрации говорят, что еще даже проектные работы, которые продлятся минимум год, не начаты. Стоимость капитального ремонта моста предварительно оценивают в 7 млрд грн.
Визуальный и технический осмотр, проведенный 6 и 13 ноября, не выявил новых процессов разрушения на мосту Патона. Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.
6 ноября специалисты «Киевавтодормост» получили видео, на котором видно падение с моста Патона посторонних предметов, и оперативно выехали на инспекцию сооружения.
«Визуальное и техническое обследование никакого видимого разрушения, то есть свежих повреждений или отпадения кусков бетона, не выявило. Специалисты установили, что к части моста, о которой идет речь, имеют доступ посторонние лица. Там есть трубы теплотрассы, к которым приходят греться бомжи и сносят туда разные вещи. Падение этих посторонних вещей и попало на видео», — уверяют в Киевской городской государственной администрации.
«Конечно, мост требует ремонтно-реставрационных работ. С конца 2020 года уже трижды объявлялась официальная процедура закупок по разработке проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста им.
Ориентировочная стоимость именно проектных работ составляет 47 млн грн. Собственно полная реставрация и ремонтные работы по предварительным оценкам — не менее 7 млрд грн. Окончательная сумма будет определена после утверждения проекта и прохождения соответствующей экспертизы.
Мост Патона был введен в эксплуатацию в 1953 году. Реконструировали мост один раз, в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С тех пор текущие ремонтные работы происходили лишь на небольших участках моста.
Учитывая аварийное состояние моста, с целью уменьшения нагрузки на сооружение, в 2020 году был ограничен въезд на мост любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 тонн, а также ограничено движение по крайним правым полосам в обоих направлениях.
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