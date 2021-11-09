Киевские чиновники украли 2 млн грн на аппаратах ИВЛ

Служба безопасности Украины разоблачила хищение чиновниками больниц Киева почти 2 млн гривен, выделенных на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Об этом сообщается на сайте спецслужбы во вторник, 16 ноября.
По данным следствия, «схему» организовали в Научно-практическом медицинском центре детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.
Аппараты ИВЛ покупали у предпринимателей-сообщников по цене, в которую включен НДС. Однако в законодательстве предусмотрено освобождение от уплаты НДС на закупку аппаратов ИВЛ. Также в схеме организовали закупку анестезиологических систем.
Правоохранители уведомили главного бухгалтера учреждения о подозрении в служебной халатности (ст. 367 УК Украины).
Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности руководства предприятия-поставщика по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 УК Украины).
В ходе расследования СБУ собрала доказательства совершения подобных преступлений еще в ряде государственных учреждений.
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