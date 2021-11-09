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Электросамокат Ducati оснащен NFC и может заряжать смартфон

Электросамокат Ducati оснащен NFC и может заряжать смартфон

Итальянская компания Ducati, известная в первую очередь мотоциклами, представила свой самый технически продвинутый электросамокат Pro-III. В нём есть NFC для быстрой разблокировки, а также возможность подзарядки смартфона во время езды.

Одним из преимуществ новинки производитель называет использование NFC-ключей. Разблокировать электросамокат и уехать сможет только владелец специального токена, который нужно поднести к дисплею транспортного средства. Он же используется и для разблокировки разъёма USB Type-A — через него можно подзарядить смартфон.

Аппарат оборудован бесщёточным двигателем мощностью 350 Вт. Это позволяет обеспечить максимальную скорость до 25 км/ч. Ёмкость аккумулятора составляет 468 Вт/ч, что позволяет проехать без подзарядки до 50 км. Весит устройство 17,5 кг и имеет складную конструкцию.


Фото: 4pda.to

С помощью 3,2-дюймового дисплея можно управлять всеми функциями электросамоката. Через него осуществляется выбор одного из четырёх режимов езды: 6, 15, 20, 25 км/ч. В продажу Ducati Pro-III поступит по цене €799.

Интересен тот факт, что Ducati не производит продукт самостоятельно, а использует свой бренд для реализации технологических решений других компаний. Также известно, что с 2023 года Ducati станет единственным поставщиком электрических велосипедов для гоночной серии MotoE.

По материалам 4PDA
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