Автомобили Porsche смогут предсказывать поломки до того, как они произойдут

Компания Porshe разрабатывает технологию «цифрового двойника», способную спрогнозировать необходимость ТО в зависимости от стиля вождения конкретного человека.

Новая система позволит предвидеть неисправности до того, как они произойдут. Это может не только сэкономить время, но и обезопасить водителей от неожиданных поломок во время дорожных путешествий. С помощью этой технологии каждый пользователь сможет запланировать техническое обслуживание до того, как появится проблема.

Уникальная разработка будет анализировать комбинацию множественных датчиков, чтобы рекомендовать сервисное обслуживание в зависимости от конкретного стиля вождения и степени износа авто. Например, регулярная езда по бездорожью может привести к тому, что ремонт подвески понадобится быстрее, чем обычно.

Запуск новой системы планируется не ранее 2022 года, однако полевые испытания уже ведутся. Около половины владельцев Taycan участвуют в тестировании системы, анонимно анализирующей состояние пневматической подвески электромобиля. При преодолении определенных пороговых значений водитель получает напоминание, что ему, возможно, нужно посетить станцию технического обслуживания.

Повсеместное внедрение такой системы позволит автопроизводителям отказаться от фиксированных графиков ТО. В Porshe утверждают, что алгоритмы будут полезны даже тогда, когда автомобиль работает идеально. Наличие цифровой записи о техническом состоянии машины также позволит рассчитать точную цену продажи подержанного автомобиля, а покупатели получат прозрачную и независимую аналитику технического состояния средства передвижения.