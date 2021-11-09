Тысячу Зеленского не дадут деньгами на руки и ограничат ее использование — ОП

Тысячу гривен, которые президент Владимир Зеленский обещал всем привитым двумя дозами против коронавируса, невозможно будет получить наличными на руки. Эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии «Украинской правде».

«Ключевое на самом деле здесь — это не тысяча за вакцинацию. Это масштабная программа по поддержке бизнеса, просто она является опосредованной. Власть не напрямую дает деньги бизнесу, власть выдает деньги людям, таким образом поддерживая их решение вакцинироваться — то есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во вторых — это же не живые деньги, их нельзя будет потратить на водку и сигареты. Это будет — пока не скажу о техническом решении — но это будет в том или ином виде какой-то сертификат, цифровой ваучер или депозит, или что-то вроде того, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров», — рассказал Никифоров.

Он отметил, что перечень услуг сформировали таким образом, чтобы поддержать услуги, которые больше всего, по мнению властей, пострадали от пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

Представитель президента добавил, что пока не может рассказать технические детали предоставления этой тысячи, потому что «президент пока только анонсировал это».

По словам Никифорова, тысячу можно будет потратить на какие-то спортивные и культурные мероприятия (театры, концерты, книги, кино), туризм (переезды по Украине) — полный перечень услуг сейчас формируется.

Он также объяснил, что человек по этому «сертификату» или «депозиту» сможет выбрать несколько услуг (в рамках 1 тысячи гривен. — Ред.) — например, поехать в другой город, где посетить музей или спектакль, или другое культурное мероприятие.

Справка Finance.ua: