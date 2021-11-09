Нардепы предлагают изменить правила покупки земли

Народные депутаты решили изменить правила покупки земли, расширив список тех, кто не может совершить сделку. В то же время нотариусов освободят от обязанности проверять покупателей, при этом последние сами будут предоставлять декларацию.
Об этом говорится в законопроекте № 6199, внесенном в Верховную Раду 21 октября.
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Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс Украины, Закон Украины «Об аренде земли», Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».
Что предлагают:
В то же время претенденты на покупку таких участков будут обязаны предоставлять нотариусу декларацию для оформления сделки. В случае внесения в декларацию недостоверной информации земельный участок будет подлежать конфискации.
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