Нардепы предлагают изменить правила покупки земли

Народные депутаты решили изменить правила покупки земли, расширив список тех, кто не может совершить сделку. В то же время нотариусов освободят от обязанности проверять покупателей, при этом последние сами будут предоставлять декларацию.

Об этом говорится в законопроекте № 6199, внесенном в Верховную Раду 21 октября.

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Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс Украины, Закон Украины «Об аренде земли», Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».

Что предлагают:

расширить перечень запретов на приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарными владельцами юридических лиц, к которым применены санкции;

освободить нотариусов от обязанности проводить проверку потенциальных покупателей небольших сельскохозяйственных участков в государственных реестрах. Изменения будут касаться земли, предназначенной для ведения садоводства (до 0,24 га) или личного крестьянского хозяйства (до 2 га).

В то же время претенденты на покупку таких участков будут обязаны предоставлять нотариусу декларацию для оформления сделки. В случае внесения в декларацию недостоверной информации земельный участок будет подлежать конфискации.