Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-19

В Швейцарии британская компания Emergex проведет клинические испытания вакцины от COVID-19 в виде пластыря с микроиглами.
Об этом сообщает The Guardian.
Компания Emergex разработала пластырь с микроиглами, который сможет обеспечить более длительный иммунитет от коронавируса, чем обычная вакцина.
Такой пластырь вводит Т-клетки (это лимфоциты, которые играют центральную роль в осуществлении клеточного специфического иммунного ответа), которые убивают зараженные клетки в организме сразу после инфицирования. Это предотвращает распространение вирусных молекул в организме.
Разница между пластырем и обычными вакцинами такова: вакцина помогает организму выработать антитела, которые прилипают к вирусу и останавливают инфицирование клеток им. Количество антител со временем уменьшается, поэтому нужно делать дополнительные прививки. А вот Т-клетки из пластыря находят и уничтожают инфицированные клетки.
Также преимущество пластыря в том, что его можно хранить до трех месяцев при комнатной температуре.
Первые испытания на людях проведут в Лозанне с участием 26 человек. Они получат высокие и низкие дозы экспериментальной вакцины, начиная с 3 января.
Промежуточные результаты ожидают уже в июне 2022 года.
Однако отмечается, что такой вид прививки от Emergex будет доступен не ранее 2025 года. Другие COVID-вакцины разработали за несколько месяцев, поскольку была чрезвычайная ситуация. Сейчас ее нет, поэтому испытания будут проводить в обычном ритме.
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