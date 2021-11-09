Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-19

В Швейцарии британская компания Emergex проведет клинические испытания вакцины от COVID-19 в виде пластыря с микроиглами.

Об этом сообщает The Guardian.

Компания Emergex разработала пластырь с микроиглами, который сможет обеспечить более длительный иммунитет от коронавируса, чем обычная вакцина.

Такой пластырь вводит Т-клетки (это лимфоциты, которые играют центральную роль в осуществлении клеточного специфического иммунного ответа), которые убивают зараженные клетки в организме сразу после инфицирования. Это предотвращает распространение вирусных молекул в организме.

Разница между пластырем и обычными вакцинами такова: вакцина помогает организму выработать антитела, которые прилипают к вирусу и останавливают инфицирование клеток им. Количество антител со временем уменьшается, поэтому нужно делать дополнительные прививки. А вот Т-клетки из пластыря находят и уничтожают инфицированные клетки.

Также преимущество пластыря в том, что его можно хранить до трех месяцев при комнатной температуре.

Первые испытания на людях проведут в Лозанне с участием 26 человек. Они получат высокие и низкие дозы экспериментальной вакцины, начиная с 3 января.

Промежуточные результаты ожидают уже в июне 2022 года.

Однако отмечается, что такой вид прививки от Emergex будет доступен не ранее 2025 года. Другие COVID-вакцины разработали за несколько месяцев, поскольку была чрезвычайная ситуация. Сейчас ее нет, поэтому испытания будут проводить в обычном ритме.