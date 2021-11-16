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В Украине впервые раскрыта информация о количестве зарядных станций для электромобилей

В Украине впервые раскрыта информация о количестве зарядных станций для электромобилей

В Украине впервые обнародована статистика по количеству зарядных станций для электромобилей. По соотношению количества электромобилей к точкам зарядки наша страна находится на уровне европейских лидеров.

Об этом сообщает в Facebook экс-менеджер директората цифровой трансформации на транспорте при Мининфраструктуры Марина Китина.

Опубликованная статистика по количеству и характеристикам зарядных станций дает объективное представление, в каком направлении развивать зарядную инфраструктуру и какие станции наиболее востребованы.

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Данные о зарядной инфраструктуре собраны из приложений и официальных сайтов, часть предоставили сами операторы.

По состоянию на начало ноября текущего года ситуация с инфраструктурой зарядных станций в Украине следующая:

  • компаний-провайдеров электромобильных услуг (фирмы, предоставляющие в пользование свое приложение и биллинг для отдельных операторов) eMSP — 6;
  • операторов зарядных станций (CPO) — более 15;
  • зарядные станции (EVCS) — 3244;
  • точек зарядки / коннекторов — EVSE) — 7661;
  • из них «медленных» AC ≤22кВт (Type 1, Type 2, J 1772) — 5826 — 76%);
  • «быстрых» DC ≥22 кВт (CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB\\T) — 1835 — (24%).

Соотношение количества электромобилей (31 187) к числу точек зарядки (7 661) равно 4 — это очень достойный результат, на уровне лучших европейских показателей. Такой же, как в Нидерландах (4), и это значительно лучше, чем в Польше (7).


Таблица: Facebook: Maryna Kytina

По материалам РБК-Украина
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