В Украине впервые раскрыта информация о количестве зарядных станций для электромобилей

В Украине впервые обнародована статистика по количеству зарядных станций для электромобилей. По соотношению количества электромобилей к точкам зарядки наша страна находится на уровне европейских лидеров.
Об этом сообщает в Facebook экс-менеджер директората цифровой трансформации на транспорте при Мининфраструктуры Марина Китина.
Опубликованная статистика по количеству и характеристикам зарядных станций дает объективное представление, в каком направлении развивать зарядную инфраструктуру и какие станции наиболее востребованы.
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Данные о зарядной инфраструктуре собраны из приложений и официальных сайтов, часть предоставили сами операторы.
По состоянию на начало ноября текущего года ситуация с инфраструктурой зарядных станций в Украине следующая:
Соотношение количества электромобилей (31 187) к числу точек зарядки (7 661) равно 4 — это очень достойный результат, на уровне лучших европейских показателей. Такой же, как в Нидерландах (4), и это значительно лучше, чем в Польше (7).
Таблица: Facebook: Maryna Kytina
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