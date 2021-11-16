В Украине впервые раскрыта информация о количестве зарядных станций для электромобилей

В Украине впервые обнародована статистика по количеству зарядных станций для электромобилей. По соотношению количества электромобилей к точкам зарядки наша страна находится на уровне европейских лидеров.

Об этом сообщает в Facebook экс-менеджер директората цифровой трансформации на транспорте при Мининфраструктуры Марина Китина.

Опубликованная статистика по количеству и характеристикам зарядных станций дает объективное представление, в каком направлении развивать зарядную инфраструктуру и какие станции наиболее востребованы.

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Данные о зарядной инфраструктуре собраны из приложений и официальных сайтов, часть предоставили сами операторы.

По состоянию на начало ноября текущего года ситуация с инфраструктурой зарядных станций в Украине следующая:

компаний-провайдеров электромобильных услуг (фирмы, предоставляющие в пользование свое приложение и биллинг для отдельных операторов) eMSP — 6;

операторов зарядных станций ( CPO ) — более 15;

) — более 15; зарядные станции ( EVCS ) — 3244;

) — 3244; точек зарядки / коннекторов — EVSE ) — 7661;

) — 7661; из них «медленных» AC ≤22кВт (Type 1, Type 2, J 1772) — 5826 — 76%);

«быстрых» DC ≥22 кВт ( CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB\\T) — 1835 — (24%).

Соотношение количества электромобилей (31 187) к числу точек зарядки (7 661) равно 4 — это очень достойный результат, на уровне лучших европейских показателей. Такой же, как в Нидерландах (4), и это значительно лучше, чем в Польше (7).



Таблица: Facebook: Maryna Kytina