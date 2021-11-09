За 9 месяцев банки заключили лизинговых договоров более чем на 6 млрд грн: лидеры рынка

С января по сентябрь 2021-го украинские банки заключили лизинговых договоров более чем на 6 млрд гривен.

Согласно данным, обнародованным Ассоциацией лизингодателей Украины, за девять месяцев текущего года 17 украинских банков заключили новых сделок по лизингу на 6,34 млрд грн. Данный показатель на 68% превышает сумму, зафиксированную в январе-сентябре прошлого года.

Стоит отметить, что лидерами на рынке лизинговых услуг с общей долей в 58% (несмотря на то, что ранее показатель составлял 65%) являются 3 банка: «Укргазбанк» (21,3%), «Приват» (21,2%) и ПУМБ (16%).

Наибольшую динамику прироста стоимости новых сделок по лизингу (к аналогичному периоду 2020-го) при этом в течение трех кварталов демонстрировали банки «Инвестиции и сбережения» (+64 663%), «Креди Агриколь» (+3326%) и «Укрэксим» (+2409%).

По данным Ассоциации, главными потребителями лизинговых услуг в Украине являются бизнес-клиенты банков: доля юрлиц составляет 87%.

В целом же портфель лизинговых сделок банков с I по III квартал вырос на 4,5% – до 11,4 млрд грн. За год прирост составил 13%.