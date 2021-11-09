Зеленский о кризисе в энергетике: государство никого не оставит без тепла и света

Несмотря на то, что весь мир переживает энергетический кризис, украинцы не будут ощущать недостатка тепла и света.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.
«Во-первых, государство подготовило атомную энергетику. За последние недели запущено два дополнительных блока: на Ровенской и Запорожской АЭС. Еще один блок Запорожской АЭС будет запущен в ближайшие недели — до конца ноября», — отметил Глава государства.
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Президент призвал граждан не слушать ложные заявления об отключении света, которые иногда звучат на некоторых необъективных телеканалах. «А лучше не смотрите вообще — это бережет и нервы, и электроэнергию», — добавил он.
Кроме того, Владимир Зеленский заверил, что в Украине не будет недостатка угля.
«Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей Panamax, которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы доставляем морем, полностью закрывает потребность энергетической сферы до конца этого года. В случае необходимости такие же наши действия закроют потребность до конца всего отопительного сезона», — сообщил Глава государства.
Президент подчеркнул, что Украина не покупает уголь у представителей незаконных группировок с временно оккупированных территорий.
«Некоторые телеканалы под соусом различных аргументов это активно осуждают. Хотя, по-моему, осуждены должны быть именно те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы же не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость, и делаем первый шаг на пути к полной энергетической независимости Украины», — заявил Владимир Зеленский.
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