Рада разблокировала подписание закона о фонде гарантирования кредитов фермерам

Верховная Рада Украины во вторник отклонила три проекта постановлений об отмене решения о принятии законопроекта № 3205-2 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, тем самым разблокировав его подписания.
Так, проект постановления № 3205-2-П поддержали 52 нардепа. За 3205-2-П1 отдали голос 54, за 3205-2-П2 – 49 народных избранников.
Как утверждают авторы проектов постановлений, в частности, рассмотрение законопроекта № 3205-2 и принятие по нему решения состоялось с нарушениями требований Конституции Украины и Регламента Верховной Рады, а потому оно не может считаться принятым в соответствии с законом и подлежит отмене.
В своих утверждениях авторы ссылаются на заключение Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады Украины.
Добавим, что, согласно пояснительной записке, законопроектом № 3205-2 предусматривается создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве с целью поддержки малых и средних субъектов предпринимательства, включая фермерские хозяйства, путем частичного гарантирования исполнения обязательств таких субъектов перед финансовыми учреждениями по кредитным договорам с целью создания условий для стабильного функционирования сельского хозяйства в Украине.
Фонд будет оказывать поддержку субъектам предпринимательства, в собственности и/или пользовании которых находятся земли сельскохозяйственного назначения в объемах, не превышающих 500 га.
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