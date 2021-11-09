0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Рада разблокировала подписание закона о фонде гарантирования кредитов фермерам

Рада разблокировала подписание закона о фонде гарантирования кредитов фермерам

Верховная Рада Украины во вторник отклонила три проекта постановлений об отмене решения о принятии законопроекта № 3205-2 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, тем самым разблокировав его подписания.

Так, проект постановления № 3205-2-П поддержали 52 нардепа. За 3205-2-П1 отдали голос 54, за 3205-2-П2 – 49 народных избранников.

Как утверждают авторы проектов постановлений, в частности, рассмотрение законопроекта № 3205-2 и принятие по нему решения состоялось с нарушениями требований Конституции Украины и Регламента Верховной Рады, а потому оно не может считаться принятым в соответствии с законом и подлежит отмене.

В своих утверждениях авторы ссылаются на заключение Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады Украины.

Добавим, что, согласно пояснительной записке, законопроектом № 3205-2 предусматривается создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве с целью поддержки малых и средних субъектов предпринимательства, включая фермерские хозяйства, путем частичного гарантирования исполнения обязательств таких субъектов перед финансовыми учреждениями по кредитным договорам с целью создания условий для стабильного функционирования сельского хозяйства в Украине.

Фонд будет оказывать поддержку субъектам предпринимательства, в собственности и/или пользовании которых находятся земли сельскохозяйственного назначения в объемах, не превышающих 500 га.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.