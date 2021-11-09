Стоимость Tesla упала ниже триллиона долларов

Акции компании Tesla подешевели на рынках, из-за чего стоимость компании сейчас оценивается ниже триллиона долларов.
Об этом сообщает Reuters.
По данным журналистов, стоимость компании упала после того, как ее основатель Илон Маск поссорился в Twitter с сенатором Берни Сандерсом.
Известный американский политик заявил, что богатые люди должны платить «более справедливую долю налогов», на что Маск ответил, что «все время забывает о том, что Берни Сандерс еще жив».
Также Илон Маск поинтересовался у него, какую долю налогов считает справедливой, предложив взимать 53% от доходов.
В результате стоимость Tesla сейчас оценивают в 978 миллиардов долларов.
Рыночная капитализация американской компании Tesla впервые в ее истории превысила триллион долларов 25 октября.
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