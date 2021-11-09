Стоимость Tesla упала ниже триллиона долларов

Акции компании Tesla подешевели на рынках, из-за чего стоимость компании сейчас оценивается ниже триллиона долларов.

Об этом сообщает Reuters.

По данным журналистов, стоимость компании упала после того, как ее основатель Илон Маск поссорился в Twitter с сенатором Берни Сандерсом.

Известный американский политик заявил, что богатые люди должны платить «более справедливую долю налогов», на что Маск ответил, что «все время забывает о том, что Берни Сандерс еще жив».

Также Илон Маск поинтересовался у него, какую долю налогов считает справедливой, предложив взимать 53% от доходов.

В результате стоимость Tesla сейчас оценивают в 978 миллиардов долларов.

Рыночная капитализация американской компании Tesla впервые в ее истории превысила триллион долларов 25 октября.