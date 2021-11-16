Количество жалоб к бизнес-омбудсмену стало рекордным за три года (инфографика)

В третьем квартале 2021 года предприниматели направили в Совет бизнес-омбудсмена 638 жалоб — это наибольшее количество за последние три года, что на 20% больше второго квартала 2021 года и на 45% больше третьего квартала 2020 года.
Как рассказали в Совете бизнес-омбудсмена (РБО), количество обращений увеличилось по всем наиболее распространенным предметам.
«Завершено расследование 373 дел — это на 30% больше по сравнению со вторым кварталом 2021 года и на 36% больше по сравнению с третьим кварталом 2020 года. Таким образом, за квартал РБО помогла бизнесу вернуть и сэкономить 483 млн грн», — сказано в сообщении.
При этом четыре блока обращений составляли 90% жалоб.
На первом месте – налоговые вопросы (65%). Количество жалоб бизнеса увеличилось на 19% против второго квартала 2021 года и на 39% против третьего квартала 2020 года. Чаще всего бизнес жалуется на невыполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных, приостановление регистрации налоговых накладных и рост количества налоговых проверок.
На втором – жалобы на действия правоохранительных органов (15%). Более половины обращений по правоохранительному блоку касались Национальной полиции, треть — органов прокуратуры, остальные — СБУ. Большинство жалоб касалось процессуальных нарушений и бездействия правоохранителей.
Действия государственных регуляторов – на третьей позиции (6%). При этом, как отметили в СНБО, существенно возросло количество жалоб на Минсоцполитики и Минэкономики.
На четвертом месте – действия местных органов власти (4%). Обращения бизнеса касались в основном проблем с выделением земельных участков и получения разрешений.
Инфографика: Совет бизнес-омбудсмена
“Количество жалоб бизнеса к РБО стремительно увеличивается и бьет рекорды предыдущих лет уже второй квартал подряд. Однако такой рост количества жалоб, по моему мнению, не обязательно свидетельствует об ухудшении бизнес-климата в Украине. Бесспорно, растет осведомленность о деятельности Совета бизнес-омбудсмена среди предпринимателей, наши практические вебинары для бизнеса и адвокатов приносят результаты. Кроме того, сохраняется высокий уровень доверия к институции, многие предприниматели обращаются к нам повторно», — отметил бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.
Три четверти (73%) предпринимателей, обращавшихся в СБО, представляли малый и средний бизнес. Подавляющее большинство заявителей – украинские компании (87%), лишь 13% жалоб поступило от компаний с иностранными инвестициями.
По индустриальному распределению чаще всего к СБО обращались представители оптовой торговли (21%), агробизнеса (18%), производства (11%), недвижимости и строительства (8%), а также частные предприниматели (9%).
Больше всего — 32% жалоб – поступило из Киева, следом с большим отрывом идут Днепропетровская и Харьковская области.
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