Межбанк: психология начинает все больше влиять на курсовой тренд, но не в пользу нацвалюты

Вторник на валютном рынке продолжит тенденции понедельника и пройдет в противостоянии двух глобальных факторов, влияющих на курс доллара в эти дни.
С одной стороны, начало периода бюджетных платежей у клиентов, который приводит к росту предложения валюты на рынке и дефициту гривны у бизнеса. Это поддержит гривну на межбанке.
С другой, продолжение быстрого роста котировок на торгах последних дней не стимулирует продавцов к активному сбросу доллара. Более того, у них начинает работать логика «давайте потянем с продажей до последнего, вдруг будет еще дороже», а у покупателей срабатывает страх дальнейшего продолжения роста курса и они начинают все активнее закрывать свои валютные обязательства, чтобы потом не переплачивать по курсу. Как было уже вчера — отложенный спрос только подстегивает продавцов к активной дальнейшей игре «на повышение». Тем более, что все старания спекулятивной раскачки котировок находят быстрый отклик в поведении крупных экспортеров, которые не прочь перед уплатой налогов получить побольше гривны от напуганных покупателей. В итоге, психология начинает все больше влиять на курсовой тренд на межбанке и пока не в пользу нацвалюты.
Рост определенного ажиотажа по покупке валюты за счет отложенного спроса со стороны наиболее «напуганных» покупателей приведет к дальнейшей игре «на повышение» и вероятность дальнейшего роста котировок на межбанке очень высока. И ближайшая цель межбанка — 26,60 гривен за доллар уже не позднее конца недели.
Тем более, что часть клиентов, кто начал получать деньги по расчетам «зеленой энергетики» (даже несмотря на скандалы в этом процессе) также выходит на межбанк с покупкой валюты для расчетов со своими иностранными партнерами.
Кроме этого, сегодня состоится очередной аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Учитывая, что чиновники переиграли его условия и сняли ограничения по суммам продаж облигаций на короткие сроки и то, что уже завтра им надо выплатить порядка 12 млрд гривен в виде погашения ранее выпущенных ОВГЗ, инвесторы надеются на рост доходности сегодня на данном аукционе. Поэтому фактор участия в нем иностранцев и объемы их покупок также повлияют на поведение ресурсного и валютного рынков 16 ноября (сам аукцион) и 17 ноября (погашение ранее выпущенных облигаций и расчеты по новым покупкам).
По прогнозу Finance.ua, после снятия ограничений по коротким бумагам на аукционе 16 ноября будет продано ОВГЗ на сумму от 6,8 до 12,2 млрд гривен с доходностью от 10,5% до 13,30% годовых, в зависимости от сроков размещения облигаций, а объем операций на межбанке сегодня составит порядка $ 160−210 млн при совершении до 460−600 сделок.
При существенных перекосах спроса и предложения Нацбанку придется принимать меры и выходить на рынок с соответствующей интервенцией. Если же колебания будут в пределах 2−4 копеек на долларе, НБУ постарается в ситуацию не вмешиваться, ограничившись в лучшем случае выходом на торги со стандартными $ 5 млн.
Спекулянты сегодня будут зарабатывать по доллару как в формате «в две стороны», так и за счет попыток и далее загонять котировки доллара вверх. Кроме этого, начались новые валютные ралли по паре евро/доллар (вчера к вечеру евро обвалился ниже нового психологического порога в 1,14 доллара за евро) и это дает отличный шанс заработать на скачках курса евро и относительно гривны на нашем межбанке.
Курсы межбанка, по нашему прогнозу, 16 ноября будут в пределах: доллар — коридор 26,25 — 26,50 грн, евро — коридор 29,85 — 30,20 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Доллар: коридор покупок и продаж 26,10 — 26,50 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15−20 коп, а в кассах банков — до 25 коп.
Евро: в банках коридор от 29,75 до 30,30 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 29,80 до 30,20 грн при спреде в пределах до 20−25 копеек.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,33 / 26,35
евро — 30,11 / 30,13
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