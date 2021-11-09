Shell переезжает из Нидерландов в Великобританию и меняет название

Британо-нидерландская Royal Dutch Shell упрощает структуру акционерного капитала, выбирает Великобританию местом своего налогового резидентства и сокращает название до Shell. Хотя и сейчас компанию чаще называют просто Shell.

Соответствующие поправки в устав должны принять на внеочередном собрании акционеров 10 декабря.

Она планирует перейти от двойного рынка акций (типа «A» — Royal Dutch Shell и «B» — Shell Transport & Trading с одинаковыми правами) к одному типу акций. Компания отмечает, что это также улучшит возможности возврата инвестиций акционерам.

Кроме того, компания согласует свою налоговую резиденцию со страной регистрации в Великобритании, где она будет проводить заседания совета директоров и правления, и там же определят местонахождение генерального директора и главного финансового директора.

После таких изменений компания больше не будет соответствовать условиям использования обозначения «Royal Dutch» (с англ. royal — королевский, так как Королевство Нидерландов), в связи с чем название хотят сократить до Shell.

Royal Dutch Shell вышла на украинский рынок в 2007 году. На сегодняшний день сеть АЗС Shell насчитывает 132 заправки в 20 областях Украины.