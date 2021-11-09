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Государственный Укргазбанк получил рекордную прибыль за всю историю деятельности

Государственный Укргазбанк получил рекордную прибыль за всю историю деятельности

Государственный Укргазбанк за 10 месяцев года заработал рекордные за все время 2,7 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Такой финрезультат почти в четыре раза превышает прибыль аналогичного периода 2020 года. Только в октябре банк заработал 994 млн грн.

В Укргазбанке объяснили, что прибыль стала результатом оптимизации структуры валюты баланса.

«Нам удалось расширить чистую процентную маржу путем уменьшения стоимости ресурсов и изменения структуры процентных активов», — объяснили в банке.

Среди приоритетных направлений работы финучреждение называет проекты по повышению энергоэффективности, возобновляемой энергетики и экологического строительства, поддержку медицины.

По материалам УБР
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