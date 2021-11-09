Государственный Укргазбанк получил рекордную прибыль за всю историю деятельности

Государственный Укргазбанк за 10 месяцев года заработал рекордные за все время 2,7 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Такой финрезультат почти в четыре раза превышает прибыль аналогичного периода 2020 года. Только в октябре банк заработал 994 млн грн.

В Укргазбанке объяснили, что прибыль стала результатом оптимизации структуры валюты баланса.

«Нам удалось расширить чистую процентную маржу путем уменьшения стоимости ресурсов и изменения структуры процентных активов», — объяснили в банке.

Среди приоритетных направлений работы финучреждение называет проекты по повышению энергоэффективности, возобновляемой энергетики и экологического строительства, поддержку медицины.