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НБУ объяснил рекордные объемы покупки валюты и причины укрепления гривны

НБУ объяснил рекордные объемы покупки валюты и причины укрепления гривны

На рекордные объемы предложения иностранной валюты на рынке Украины продолжает влиять благоприятная ситуация на мировых товарных рынках, а также позитивные новости о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины в ответ на запрос «Экономической правды».

«Главным драйвером доминирования предложения валюты над спросом остается благоприятная конъюнктура мирового рынка для основных товаров украинского экспорта. Этот фактор усиливался новостями о вступлении в силу законов, содержащих изменения, определенные как предварительные меры для утверждения Советом директоров МВФ первого пересмотра выполнения Украиной программы Stand-by», — сообщили в регуляторе.

Еще одним фактором, который влияет на укрепление гривны, была деятельность «Укрэнерго». Компания продавала на валютном рынке средства, привлеченные от размещения евробондов на сумму 825 млн долларов.

«Ожидания рынком высоких объемов продажи валюты отдельными компаниями как в результате привлечения средств за рубежом, так и учитывая приближение периода уплаты квартальных налогов, также имели влияние на баланс спроса и предложения на валютном рынке», — добавили в НБУ.

Справка Finance.ua:

  • аналитики Oxford Economics прогнозируют среднегодовой курс гривны в 2021 году на уровне 27,3 грн за доллар США, в 2022-м — 28,7 грн, в 2023-м — 29,4 грн;
  • JPMorgan в декабре 2021 года курс гривны прогнозирует на уровне 26,3 грн/$. На этом уровне курс гривны останется в январе-марте следующего года.

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По материалам Економічна Правда
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