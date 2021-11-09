Немецкий регулятор допустил «Нафтогаз» к сертификации оператора «Северного потока-2»

НАК «Нафтогаз Украины» примет участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока-2».
Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в Facebook.
Читайте также: В Германии назвали сроки запуска «Северного потока-2»
«Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству», — отметил Витренко.
По его словам, привлечение «Нафтогаза» к процессу также позволит узнать больше об аргументах Nord Stream AG, что будет означать большую прозрачность процесса.
«Это важно, ведь именно BNetzA окончательно определит, будет ли газопровод введен в эксплуатацию и при каких условиях», — сказал Витренко.
По его словам, НАК «Нафтогаз Украины» готов предоставить свою юридическую позицию в ближайшее время.
«BNetzA может принимать решение о сертификации оператора „Северного потока-2“ до 8 января 2022 года. Мы надеемся, что наши аргументы в этом процессе будут услышаны и учтены», — добавил он.
В свою очередь, Оператор ГТС Украины сообщил, что агентство BNetzA признало его особую роль в процессе сертификации газопровода «Северный поток-2» и удовлетворило его заявку на участие в процедуре.
«Немецкий регулятор отметил: «Оператор ГТС Украины имеет особое понимание последствий, которые может иметь использование различных транзитных маршрутов из России», — говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В «Дія» появился сертификат для переболевших COVID-19Вчера, 10:48 - 12810 6
Финансовая пирамида: Украина передала Германии в качестве доказательств два авто за миллион евроВчера, 20:38 - 1377 5
В украинских водительских удостоверениях в декабре появится новая отметкаВчера, 10:02 - 2779 4
Новые платежки за газ: нужно ли менять счетчики и как подавать показателиОколо часа назад - 469 3
Кто такие инвестняни и какие вопросы они решаютВчера, 17:02 - 446 3
В «Дія» появился сертификат для переболевших COVID-19Вчера, 10:48 - 12810 6
Инновационная замена кассовому аппарату - новый платежный терминал от ПУМБВчера, 12:05 - 3649 1
Кто из ІТ-специалистов получает самые большие зарплаты, и как достичь высоких результатов - исследованиеВчера, 13:03 - 3539 3
МАУ устроила распродажу билетов в Тель-АвивВчера, 19:01 - 2983
В украинских водительских удостоверениях в декабре появится новая отметкаВчера, 10:02 - 2779 4
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1011 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2602 5
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1124
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1246
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4956 4