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Немецкий регулятор допустил «Нафтогаз» к сертификации оператора «Северного потока-2»

Немецкий регулятор допустил «Нафтогаз» к сертификации оператора «Северного потока-2»

НАК «Нафтогаз Украины» примет участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока-2».

Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в Facebook.

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«​​Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству», — отметил Витренко.

По его словам, привлечение «Нафтогаза» к процессу также позволит узнать больше об аргументах Nord Stream AG, что будет означать большую прозрачность процесса.

«Это важно, ведь именно BNetzA окончательно определит, будет ли газопровод введен в эксплуатацию и при каких условиях», — сказал Витренко.

По его словам, НАК «Нафтогаз Украины» готов предоставить свою юридическую позицию в ближайшее время.

«BNetzA может принимать решение о сертификации оператора „Северного потока-2“ до 8 января 2022 года. Мы надеемся, что наши аргументы в этом процессе будут услышаны и учтены», — добавил он.

В свою очередь, Оператор ГТС Украины сообщил, что агентство BNetzA признало его особую роль в процессе сертификации газопровода «Северный поток-2» и удовлетворило его заявку на участие в процедуре.

«Немецкий регулятор отметил: «Оператор ГТС Украины имеет особое понимание последствий, которые может иметь использование различных транзитных маршрутов из России», — говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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