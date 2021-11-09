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В Украине будут платить по тысяче гривен за вакцинацию

В Украине будут платить по тысяче гривен за вакцинацию

Привитые двумя дозами вакцины против COVID-19 украинцы вскоре смогут получить от государства 1 тыс. грн. Finance.ua узнал, как получить помощь.

Об этом рассказал Глава государства Владимир Зеленский в видеообращении к гражданам Украины.

Он сообщил, что государство продолжает имеющиеся программы поддержки бизнеса и граждан, которые пострадали от пандемии COVID-19, а также разрабатывает ряд новых инструментов для помощи.

Это поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше других, а именно: это креативный, спортивный и транспортный секторы экономики.

Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривен через приложение «Дія.

«За эти средства вакцинированные украинцы смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны — на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы», — говорит Зеленский.

Программа стартует 19 декабря. До конца 2021 года на нее будет выделено около 3 млрд грн и столько же — в начале 2022-го.

Тем вакцинированным гражданам, у которых нет смартфона и приложения «Дія», в частности людям преклонного возраста, государство обеспечит альтернативную возможность получить 1 тыс. грн. О ней будет сообщено в скором времени.

«Но уже сейчас можем сказать: и в отношении предпринимателей, и в отношении граждан все просто — государство никого не оставит без помощи, без поддержки», — заверил Президент.

Справка Finance.ua:

  • Гоструда разъяснила, могут ли работника уволить с работы в связи с отказом или уклонением от вакцинации против COVID-19.
По материалам Finance.UA
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