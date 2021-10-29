МАУ устроила распродажу билетов в Тель-Авив

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» предлагает акционное предложение на рейсы в/из Тель-Авива. Finance.ua узнал детали акции.
Приобрести авиабилеты по акционным ценам будет можно до 30 ноября 2021 года на всех израильских рейсах перевозчика: из/в Киев, Харьков, Одессу, Днепр, Запорожье и Львов.
Акционные цены (через Киев в регионы Украины):
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В настоящее время авиакомпания МАУ выполняет рейсы в Тель-Авив из Киева и регионов Украины с повышенной частотностью, что предоставляет пассажирам возможность более удобного планирования перелетов. А именно, рейсы выполняются по следующему расписанию:
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