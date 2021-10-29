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МАУ устроила распродажу билетов в Тель-Авив

МАУ устроила распродажу билетов в Тель-Авив

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» предлагает акционное предложение на рейсы в/из Тель-Авива. Finance.ua узнал детали акции.

Приобрести авиабилеты по акционным ценам будет можно до 30 ноября 2021 года на всех израильских рейсах перевозчика: из/в Киев, Харьков, Одессу, Днепр, Запорожье и Львов.

Акционные цены (через Киев в регионы Украины):

  • Киев – Тель-Авив от $85/2223 грн. Тель-Авив – Киев от $108/2818 грн;
  • Одесса – Тель-Авив от $90/2345 грн. Тель-Авив – Одесса от $108/2818 грн;
  • Харьков – Тель-Авив от $106/2781 грн. Тель-Авив – Харьков от $122/3184 грн;
  • Днепр – Тель-Авив от $105/2745 грн. Тель-Авив – Днепр от $122/3184 грн;
  • Запорожье – Тель-Авив от $150/3924 грн. Тель-Авив – Запорожье от $167/4348 грн (только транзит через Киев);
  • Львов – Тель-Авив от $157/4098 грн. Тель-Авив – Львов от $170/4452 грн (только транзит через Киев).

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В настоящее время авиакомпания МАУ выполняет рейсы в Тель-Авив из Киева и регионов Украины с повышенной частотностью, что предоставляет пассажирам возможность более удобного планирования перелетов. А именно, рейсы выполняются по следующему расписанию:

  • Киев – Тель-Авив – Киев – ежедневные рейсы, вылеты дважды в день;
  • Одесса – Тель-Авив – Одесса – рейсы каждый четверг и субботу;
  • Харьков – Тель-Авив – Харьков – рейсы по понедельникам и средам;
  • Днепр – Тель-Авив – Днепр – рейсы каждый вторник;
  • Запорожье – Киев – Тель-Авив – Киев – Запорожье – стыковка в соответствии с расписанием МАУ из Киева и региональных рейсов партнеров.
  • Львов – Киев – Тель-Авив – Киев – Львов – стыковка в соответствии с расписанием МАУ из Киева и региональных рейсов партнеров.

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По материалам Finance.UA
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