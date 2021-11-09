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Банковская система может столкнуться с острым дефицитом терминалов - АУБ

Банковская система может столкнуться с острым дефицитом терминалов - АУБ

Организация Smart Payment Association заявила о том, что глобальный дефицит микрочипов в будущем может снизить доступность банковских карт.

«Если говорить о банковском секторе Украины, то пока мы этого не ощущаем», — заявил в комментарии UBR.ua президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас.

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Он объяснил это несколькими причинами. Во-первых, в Украине постоянно стремительно растет доля расчетов в интернете, а также бесконтактных платежей с использованием мобильных телефонов, планшетов, других гаджетов, имеющих NFC-чипы.

«На сегодняшний день количество операций с использованием гаджетов составляет около 30%, с использованием карт — 44%, остальные — с физическим считыванием данных с носителя карты», — сообщил глава АУБ.

Во-вторых, отметил он, банковские карты используют не столь много высокотехнологичных микропроцессоров, как, например, банковские терминалы (банкоматы).

«Поэтому мы считаем, что самая большая проблема, с которой может столкнуться платежная инфраструктура (Украины) — это поставки банковских терминалов. Поскольку в этих устройствах используется гораздо больше микропроцессоров», — рассказал президент АУБ.

При этом он обратил внимание на сроки использования, которые в случае банковских карточек составляют три года, тогда как терминалы используются гораздо дольше.

«То есть, пока критическое количество терминалов в Украине потребует замены, ситуация с выпуском микропроцессоров на рынке может выровняться. Поэтому, думаю, украинская банковская инфраструктура сможет пройти этот период достойно и не почувствовать больших проблем с поставкой банковских карт или терминалов», — подытожил Андрей Дубас.

По материалам УБР
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