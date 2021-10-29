Договор аренды жилья: обязательно ли нотариальное удостоверение

Во время оформления договора аренды жилья у сторон нередко возникает вопрос, нужно ли его нотариально удостоверять.
Как объясняет начальник Западного межрегионального управления Министерства юстиции Тарас Грень, в соответствии с законодательством по договору найма (аренды) жилья одна сторона – собственник жилья (наймодатель) передает или обязуется передать второй стороне (нанимателю) жилье для проживания в нем на определенный срок за плату. Договор аренды жилья заключается в письменной форме. В то же время сделка по требованию одной из сторон может быть удостоверена нотариально. Вероятно, такое действие будет дополнительной защитой для каждой из сторон в случае возникновения спора.
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Договор найма жилья заключается на срок, установленный договором. Если в договоре срок не указан, считается, что он заключен на пять лет.
Бывают случаи, когда нотариальное удостоверение является обязательным, это касается договора аренды жилья с выкупом. Такое соглашение предусматривает, что одна сторона – предприятие-арендодатель передает другой стороне – физическому лицу (лицу-арендатору) жилье за плату на долговременный (до 30 лет) срок, по истечении которого или досрочно, при условии полной уплаты арендных платежей, жилье переходит в собственность арендатора.
В договоре аренды жилья должны быть прописаны существенные условия, необходимые для такого рода договоров: предмет договора (дом или квартира с указанием конкретного адреса), срок действия договора и оплата. Конечно, желательно предусмотреть и другие условия, например, указать права и обязанности сторон, порядок расторжения договора. В противном случае к неурегулированным сторонами нюансам договора будут применяться общие положения Гражданского кодекса Украины.
Также стоит помнить, что арендная плата, полученная в результате сдачи жилья в аренду, является доходом физического лица и подлежит налогообложению. Если договор аренды жилья нотариально удостоверяется, нотариус выступает налоговым агентом и в день нотариального удостоверения должен направить соответствующее уведомление в налоговую инспекцию по налоговому адресу плательщика налога-арендодателя).
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