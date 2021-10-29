OPPO запатентовала новый слайдер с гибким экраном (видео)

Год назад компания представила концептуальный растягиваемый смартфон OPPO X 2021 и, похоже, намерена продолжить эксперимент. В новом патенте бренда описывается дизайн будущего устройства с необычным механизмом выдвижного экрана.

Согласно публикации Всемирного ведомства интеллектуальной собственности (WIPO), экран смартфона выдвигается вверх совместно с частью корпуса устройства. Она включает в себя жёсткую опорную пластину, которая смещается по направляющим посредством системы с шестерёнками и роликами. В патенте утверждается, что механизм работает «мягко и бесшумно». Дизайнеры портала LetsGoDigital уже создали 3D-визуализацию оригинального гаджета.



Изображение: LetsGoDigital

Широкие рамки, выполняющие роль каркаса для хрупкого дисплея, по заверению авторов документа, создают надёжную конструкцию и не допускают повреждения матрицы во время эксплуатации. При этом утолщения корпуса в области верхней и нижней грани позволят экранному модулю сворачиваться без заломов и излишнего трения.

Пока не известно, когда OPPO реализует свою технологию устройства-слайдера — по слухам, ближайшим релизом бренда станет выпуск складного смартфона уже в следующем месяце.