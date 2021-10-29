Финансовая пирамида: Украина передала Германии в качестве доказательств два авто за миллион евро

Украина впервые передала иностранным коллегам доказательства в виде движимого имущества. Речь идет об элитных автомобилях Lamborghini и Rolls Royce общей стоимостью более 1 млн евро.
Об этом сообщает в Facebook Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
«В выходные с международного пункта пропуска „Борисполь-аэропорт“ в небо поднялся самолет с элитными авто стоимостью более 1 млн евро. Транспортные средства переданы Офисом Генерального прокурора компетентному органу Федеративной Республики Германия на запрос о предоставлении правовой помощи по делу о масштабной международной мошеннической схеме, связанной с инвестированием в несуществующие финансовые продукты», — отметила Генпрокурор.
Она проинформировала, что по данным расследования, это преступление организовано гражданами Украины, а фактически было совершено в Германии, Болгарии, Сербии и в других европейских странах. Большинство участников преступной организации разоблачены и задержаны на территориях иностранных государств и в Украине.
Фото: facebook.com/VenediktovaIryna
По словам Венедиктовой, компетентные органы ФРГ установили, что Lamborghini Aventador SJV стоимостью 621 тыс. евро и Rolls Royce Phantom стоимостью 451 тыс. евро являются доказательствами того, что они приобретены за счет средств, полученных в результате мошеннических действий.
«Во исполнение запроса немецких коллег наши правоохранители разыскали автомобили и обеспечили наложение арестов на них в рамках международного сотрудничества», — отметила Генпрокурор.
Фото: facebook.com/VenediktovaIryna
Она подчеркнула, что это первая со времени присоединения Украины к многосторонним конвенциям в уголовно-правовой сфере, передача доказательств в виде движимого имущества. Ранее иностранным государствам передавались изъятые из обращения вещи, культурные ценности и другие доказательства.
«Украина последовательно развивает систему международного сотрудничества в ходе уголовного производства, что позволяет оказывать правовую помощь и передавать доказательства в другие страны, в том числе по делам о компьютерных преступлениях», — добавила Венедиктова.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В стране ЕС работникам разрешат узнавать о зарплатах коллег: для чего это нужно18 ч. назад - 2168 15
В «Дія» появился сертификат для переболевших COVID-1911 ч. назад - 8524 6
В украинских водительских удостоверениях в декабре появится новая отметка12 ч. назад - 2189 4
Кто такие инвестняни и какие вопросы они решают5 ч. назад - 229 2
Нацбанк выкупил рекордный недельный объем валюты12 ч. назад - 933 2
В «Дія» появился сертификат для переболевших COVID-1911 ч. назад - 8524 6
Украинцы начали забирать гривны с депозитов13 ч. назад - 4982
Кто из ІТ-специалистов получает самые большие зарплаты, и как достичь высоких результатов - исследование9 ч. назад - 2667 2
Сколько украинских семей установили собственные солнечные станции - инфографика12 ч. назад - 2257
В украинских водительских удостоверениях в декабре появится новая отметка12 ч. назад - 2189 4
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 958 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2553 5
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1102
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1230
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4908 4