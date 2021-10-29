Финансовая пирамида: Украина передала Германии в качестве доказательств два авто за миллион евро

Украина впервые передала иностранным коллегам доказательства в виде движимого имущества. Речь идет об элитных автомобилях Lamborghini и Rolls Royce общей стоимостью более 1 млн евро.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«В выходные с международного пункта пропуска „Борисполь-аэропорт“ в небо поднялся самолет с элитными авто стоимостью более 1 млн евро. Транспортные средства переданы Офисом Генерального прокурора компетентному органу Федеративной Республики Германия на запрос о предоставлении правовой помощи по делу о масштабной международной мошеннической схеме, связанной с инвестированием в несуществующие финансовые продукты», — отметила Генпрокурор.

Она проинформировала, что по данным расследования, это преступление организовано гражданами Украины, а фактически было совершено в Германии, Болгарии, Сербии и в других европейских странах. Большинство участников преступной организации разоблачены и задержаны на территориях иностранных государств и в Украине.



Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

По словам Венедиктовой, компетентные органы ФРГ установили, что Lamborghini Aventador SJV стоимостью 621 тыс. евро и Rolls Royce Phantom стоимостью 451 тыс. евро являются доказательствами того, что они приобретены за счет средств, полученных в результате мошеннических действий.

«Во исполнение запроса немецких коллег наши правоохранители разыскали автомобили и обеспечили наложение арестов на них в рамках международного сотрудничества», — отметила Генпрокурор.



Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Она подчеркнула, что это первая со времени присоединения Украины к многосторонним конвенциям в уголовно-правовой сфере, передача доказательств в виде движимого имущества. Ранее иностранным государствам передавались изъятые из обращения вещи, культурные ценности и другие доказательства.

«Украина последовательно развивает систему международного сотрудничества в ходе уголовного производства, что позволяет оказывать правовую помощь и передавать доказательства в другие страны, в том числе по делам о компьютерных преступлениях», — добавила Венедиктова.