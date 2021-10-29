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COVID-сертификаты можно сгенерировать в ЦПАУ

COVID-сертификаты можно сгенерировать в ЦПАУ

COVID-сертификаты можно сгенерировать в центрах предоставления административных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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В таких ЦПАУ работники не только предоставляют посетителям государственные услуги, но и помогают сгенерировать COVID-сертификат через приложение или портал Дія, если имеют места для самообслуживания. Активнее всего присоединились ЦПАУ Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областей.

Как сгенерировать COVID-сертификат в приложении Дія:

  • авторизуйтесь в приложении;
  • нажмите «Услуги» и выберите пункт «COVID-сертификаты» — «Получить сертификат»;
  • поставьте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в Дію.

Как сгенерировать COVID-сертификат на портале:

  • авторизуйтесь на портале;
  • в меню «Услуги» нажмите на пункт «Здоровье», а затем — «COVID19-сертификат о вакцинации»;
  • дайте согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в Дію.
По материалам Finance.UA
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