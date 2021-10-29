COVID-сертификаты можно сгенерировать в ЦПАУ

COVID-сертификаты можно сгенерировать в центрах предоставления административных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
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В таких ЦПАУ работники не только предоставляют посетителям государственные услуги, но и помогают сгенерировать COVID-сертификат через приложение или портал Дія, если имеют места для самообслуживания. Активнее всего присоединились ЦПАУ Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областей.
Как сгенерировать COVID-сертификат в приложении Дія:
Как сгенерировать COVID-сертификат на портале:
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