COVID-сертификаты можно сгенерировать в ЦПАУ

COVID-сертификаты можно сгенерировать в центрах предоставления административных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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В таких ЦПАУ работники не только предоставляют посетителям государственные услуги, но и помогают сгенерировать COVID-сертификат через приложение или портал Дія, если имеют места для самообслуживания. Активнее всего присоединились ЦПАУ Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областей.

Как сгенерировать COVID-сертификат в приложении Дія:

авторизуйтесь в приложении;

нажмите «Услуги» и выберите пункт «COVID-сертификаты» — «Получить сертификат»;

поставьте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения ( ЭСЗ ) в Дію.

Как сгенерировать COVID-сертификат на портале: