0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 30 0

Экономика Украины медленно восстанавливается. Госстат обнародовал данные за III квартал

Экономика Украины медленно восстанавливается. Госстат обнародовал данные за III квартал

Государственная служба статистики обнародовала первую оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале 2021 года. Экономика выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В то же время, по сравнению со II кварталом 2021 года рост ВВП составил 1,4%.

Ранее Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Экономика сократилась на 4,0%. Сокращение реального ВВП началось в I квартале 2020 года и составило 1,2%, ВО II квартале – на 11,2%, в III квартале – на 3,5%, в IV квартале – на 0,5%, в I квартале 2021 года – 2,2%.

Во II квартале 2021 года рост составил 5,7%.

Напомним, в октябре НБУ ухудшил прогноз восстановления экономики после кризиса. НБУ прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,1%. В июле НБУ прогнозировал рост экономики на уровне на 3,8%.

Ранее Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2022 год с 4,3% до 3,8%.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.