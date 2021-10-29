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Бизнесу в Украине готовят изменения: законопроект уже в Раде

Бизнесу в Украине готовят изменения: законопроект уже в Раде

Народные депутаты в очередной раз вернулись к идее кардинально изменить бизнесу жизнь — модернизировать «предпринимательское» законодательство путем отмены Хозяйственного кодекса и ликвидировать такие формы деятельности как частное предприятие (ЧП) и государственные, коммунальные предприятия. Их предлагают преобразовывать в общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Об этом говорится в законопроєкті № 6013 «Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период».

Презентуя законопроект № 6013, Руслан Стефанчук охарактеризовал его как механизм, который поможет правильно и безболезненно навести порядок в сфере предпринимательской деятельности, унифицировать организационно-правовые формы юридических лиц, ввести цивилизованные правовые режимы на имущество, отказавшись от совковых анахронизмов, которых нет в цивилизованном мире".

Какие новшества предлагают:

1. ЧП как форма ведения бизнеса будет постепенно отменена (в течение 7 лет после принятия закона). Такую форму полностью заменит ООО. В качестве главной аргументации авторы законопроекта приводят резонансное решение, принятое в июле этого года Большой Палатой Верховного Суда в деле № 916/2813/18. Его суть сводится к тому, что ЧП является хозяйственным обществом и должен регулироваться аналогично с ООО.

2. Постепенно (в течение 5 лет после принятия закона) прекратят существовать государственные предприятия, коммунальные предприятия и совместные коммунальные предприятия. Их тоже преобразуют в хозяйственные общества, главной целью которых будет получение прибыли.

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3. Будут упразднены такие институты, как право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом, которые сейчас используются в госсекторе. Именно их авторы законопроекта характеризуют как «совковые анахронизмы».

4. Имущество государственных и коммунальных предприятий можно будет передавать в управление коммерческим хозяйственным обществам на основании договора.

Интересно, что управление таким имуществом будет платным, причем за счет бюджетных средств. Оплачивать услуги управителей будут органы власти и местного самоуправления, которые передают государственное и коммунальное имущество в коммерческое управление.

5. Будет введена новая организационно-правовая форма — «объединение юридических лиц». С этой целью Гражданский кодекс предлагают дополнить новыми нормами по корпоративному управлению.

6. Хозяйственный кодекс полностью утратит силу.

Чтобы не допустить шокового эффекта для бизнеса и государства, законопроект предлагает переходный период от 5 до 7 лет. Предполагается, что в этот период будут действовать специальные нормы по регулированию деятельности предприятий.

По материалам Обозреватель
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