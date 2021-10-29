Внешняя торговля выросла более чем на $29 млрд

В январе-октябре внешний товарооборот Украины вырос на 35% или на $29,18 млрд – до $111,867 млрд против соответствующего периода в прошлом году ($82,689 млрд).

По данным Государственной таможенной службы, за десять месяцев экспорт вырос на 37% – до $54,468 млрд, импорт на 33% – до $57,4 млрд.

Отрицательное сальдо торгового баланса в январе-октябре составило $12,93 млрд.

Внешняя торговля со странами ЕС выросла на 39% – до $45,616 млрд, СНГ – на 38% до $16,05 млрд, с другими странами мира – на 31% до $50,2 млрд.

Объемы импорта из ЕС выросли на 29% – до $23,662 млрд, СНГ – на 50% до $10,186 млрд, из других стран мира – на 31% до $23,551 млрд.

Экспорт в ЕС вырос на 53% – до $21,954 млрд, СНГ – на 21% до $5,87 млрд, в другие страны мира – на 31% до $26,646 млрд.

В 2020 году товарооборот Украины составил $103,4 млрд, что на $7,1 млрд меньше, чем в 2019 году — $110,5 млрд.