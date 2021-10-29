Средства от продажи «зеленых» облигаций направят производителям ВИЭ — Гарантированный покупатель

Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» направит полученные от продажи «зеленых» облигаций средства на выплаты производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил и.о. директора госпредприятия Вадим Улида.

«Все средства, полученные от продажи „зеленых“ облигаций, будут направлены исключительно на оплату электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников», — сказал он.

Улида подчеркнул, что выполнение обязательств перед «зелеными» инвесторами — ключевая задача для предприятия, которое должно обеспечить полные расчеты за произведенную энергию из возобновляемых источников.

«Развитие зеленой энергетики страны, особенно на фоне мирового энергетического кризиса, является одним из стратегических направлений обеспечения энергетической независимости страны. Поэтому своевременные выплаты производителям „зеленой“ электроэнергии — это не только доверие к Украине со стороны бизнеса, но и стратегическая инвестиция в нашу энергобезопасность», — прокомментировал Улида.

Напомним, 3 ноября НЭК «Укрэнерго» провела дебютный выпуск пятилетних «зеленых» еврооблигаций устойчивого развития (Green and Sustainability-linked bonds) на 825 млн долл. с доходностью 6,875%. Средства от выпуска будут использованы для погашения задолженности перед ГП «Гарантированный покупатель».

«Гарантированный покупатель» является посредником между производителями электроэнергии из возобновляемых источников и покупателями такой электроэнергии, также госпредприятие покупает электроэнергию для нужд населения.