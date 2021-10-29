«Инвестняни»: какие налоговые и таможенные льготы государство предлагает инвесторам

Офис привлечения инвестиций UkraineInvest разъяснил в интервью Finance.ua о налоговых и таможенных льготах, которые государство предлагает инвесторам в рамках закона об «инвестнянях».
Среди налоговых льгот есть освобождение от налога на прибыль в течение 5-летнего периода.
«Что важно — инвестор может сам выбрать дату начала такой льготы. Например, он может сказать: „Завод я строю сейчас, а налоговые льготы мне нужны с третьего или четвертого года“. Соответственно, с третьего-четвертого года функционирования этого инвестиционного проекта он не будет платить налог на прибыль», — объясняет исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.
Есть освобождение от пошлины и НДС на импорт оборудования, но оно должно быть новое, то есть изготовленное не ранее, чем за 3 года до момента ввоза его на территорию Украины.
«Также за счет государственных средств может быть построена инфраструктура, необходимая для проекта — дороги, инженерные коммуникации
Так, по результатам подачи заявки от инвестора в Минэкономики будет принято решение о поддержке такого проекта и подписан специальный инвестиционный договор. Там будут прописаны все условия сотрудничества между инвестором и правительством: инвестор берет на себя обязательства сроком до 5 лет, правительство берет обязательства сроком до 15 лет.
Напомним, в феврале 2021 года был подписан Закон «О господдержке инвестпроектов со значительными инвестициями в Украине», а по состоянию на ноябрь 2021 года приняты все необходимые подзаконные акты, которые позволяют инвесторам начать процесс подготовки проекта и документов для получения государственной поддержки.
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