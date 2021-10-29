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«Инвестняни»: как происходит процедура отбора инвесторов

«Инвестняни»: как происходит процедура отбора инвесторов

Предприятия, желающие получить сопровождение «нянь» в Украине, должны пройти процедуры отбора. Бизнес должен подать перечень документов, чтобы показать, что он сможет реализовать этот проект и отвечать главным условиям для получения государственной помощи.

Об этом рассказал исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач в интервью Finance.ua.

Ключевым документом является ТЭО — технико-экономическое обоснование, где прописаны все основные параметры проекта, каковы ожидаемые результаты и каким путем они будут реализованы. Также есть финансовые требования, в частности:

  • критерий достаточности собственного капитала (не менее 20% от запланированного размера значительных инвестиций);
  • критерий достаточности чистого операционного денежного потока (не менее 20% запланированного размера значительных инвестиций);
  • критерий наличия источников финансирования для покрытия значительных инвестиций (подтверждение наличия источников финансирования как собственных, так и привлеченных).

То есть вынесены такие показатели, по которым можно определить, что компания работает эффективно и сможет реализовать такой проект.

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«Если инвестор приходит к нам, мы ему рассказываем о системе подзаконных актов, о процедуре, сроках. Например, с момента подачи заявки в Минэкономики там есть два месяца на то, чтобы оценить такую заявку и дать свое заключение после консультации с другими лицами и учреждениями (в частности, Министерством финансов)», — объясняет Цивкач.

Они предоставляют одно из трех возможных заключений:

  • соответствует критериям;
  • не соответствует критериям;
  • требует доработки.

Если всё соответствует критериям, правительство должно принять решение о подписании специального инвестиционного договора. Максимальный срок при условии положительной оценки Минэкономики и соответствия всем критериям — это 4 месяца.

«По нашему опыту, бизнесу надо до 3 месяцев, чтобы доработать технико-экономическое обоснование и собрать все документы, а потом еще до 4 месяцев, чтобы пройти всю разрешительную процедуру. Здесь главное то, что государство будет ускорять процедуру рассмотрения. В отношении инвестора — ему предстоит привлечь советников, собрать информацию из банков, о земельных участках, прочую документацию — все это займет время», — отметил исполнительный директор UkraineInvest.

По материалам Finance.UA
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