«Инвестняни»: как происходит процедура отбора инвесторов

Предприятия, желающие получить сопровождение «нянь» в Украине, должны пройти процедуры отбора. Бизнес должен подать перечень документов, чтобы показать, что он сможет реализовать этот проект и отвечать главным условиям для получения государственной помощи.
Об этом рассказал исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач в интервью Finance.ua.
Ключевым документом является ТЭО — технико-экономическое обоснование, где прописаны все основные параметры проекта, каковы ожидаемые результаты и каким путем они будут реализованы. Также есть финансовые требования, в частности:
То есть вынесены такие показатели, по которым можно определить, что компания работает эффективно и сможет реализовать такой проект.
Читайте также: «Инвестняни»: потенциальные инвесторы уже подали заявок более чем на 2 млрд долларов
«Если инвестор приходит к нам, мы ему рассказываем о системе подзаконных актов, о процедуре, сроках. Например, с момента подачи заявки в Минэкономики там есть два месяца на то, чтобы оценить такую заявку и дать свое заключение после консультации с другими лицами и учреждениями (в частности, Министерством финансов)», — объясняет Цивкач.
Они предоставляют одно из трех возможных заключений:
Если всё соответствует критериям, правительство должно принять решение о подписании специального инвестиционного договора. Максимальный срок при условии положительной оценки Минэкономики и соответствия всем критериям — это 4 месяца.
«По нашему опыту, бизнесу надо до 3 месяцев, чтобы доработать технико-экономическое обоснование и собрать все документы, а потом еще до 4 месяцев, чтобы пройти всю разрешительную процедуру. Здесь главное то, что государство будет ускорять процедуру рассмотрения. В отношении инвестора — ему предстоит привлечь советников, собрать информацию из банков, о земельных участках, прочую документацию — все это займет время», — отметил исполнительный директор UkraineInvest.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В стране ЕС работникам разрешат узнавать о зарплатах коллег: для чего это нужно17 ч. назад - 2076 9
В «Дія» появился сертификат для переболевших COVID-199 ч. назад - 6706 6
В украинских водительских удостоверениях в декабре появится новая отметка10 ч. назад - 2068 4
Кто такие инвестняни и какие вопросы они решают3 ч. назад - 196 2
Нацбанк выкупил рекордный недельный объем валюты10 ч. назад - 846 2
В «Дія» появился сертификат для переболевших COVID-199 ч. назад - 6706 6
Украинцы начали забирать гривны с депозитов11 ч. назад - 4461
Кто из ІТ-специалистов получает самые большие зарплаты, и как достичь высоких результатов - исследование7 ч. назад - 2339 2
В стране ЕС работникам разрешат узнавать о зарплатах коллег: для чего это нужно17 ч. назад - 2076 9
В украинских водительских удостоверениях в декабре появится новая отметка10 ч. назад - 2068 4
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 951 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2540 5
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1101
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1227
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4903 4