НКЦБФР подвела итоги работы РЕПО-рынка за полгода

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку проанализировала работу рынка РЕПО в режиме «РЕПО с контролем рисков» с момента запуска нового инструмента в мае 2021 года.

НКЦБФР в частности фиксирует активный рост среднедневного количества открытых контрактов и заинтересованность участников.

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По результатам первой декады ноября среднедневное количество открытых контрактов составило 42 сделки на общую сумму около 500 млн грн по процентным ставкам в диапазоне 8,98% – 9,52%. На сайтах фондовых бирж в реальном времени отражаются заявки с биржевых торговых систем на заключение сделок РЕПО на сотни миллионов гривен на сроки от 7 до 28 дней.

Сейчас сделки РЕПО с контролем рисков заключают на трех организаторах торговли-ПФТС, «Украинская биржа» и биржа «Перспектива». Центральным контрагентом выступает Расчетный центр, он же проводит клиринг и расчеты по сделкам. Особенностью услуги — в том, что расчетный центр гарантирует по этим сделкам выполнение обязательств перед каждым добросовестным участником, или уплату штрафа в размере, покрывающем возможные потери от невыполнения соглашения.

Предметом сделок РЕПО являются облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), номинированные в гривне или иностранной валюте. Расчетный центр удерживает гарантийное обеспечение и блокирует его под каждое обязательство участников рынка. Последним выступают ОВГЗ и денежные средства.

«РЕПО с контролем рисков — это яркий пример достаточно быстро развивающегося рынка. Убеждены, что мы и в дальнейшем будем наблюдать активное привлечение к нему большого круга новых участников», – отмечает член НКЦБФР Ираклий Барамия.

РЕПО (repurchase agreement) – сделка купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратной их продажи (покупки) через определенный срок по заранее оговоренной цене. Сделки РЕПО чаще всего заключаются с целью кредитования под залог ценных бумаг. Это весьма удобный и дешевый способ привлечь краткосрочное финансирование или разместить временно свободные средства.