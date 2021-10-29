В Украине предлагают снизить штрафы для бизнеса

Временная специальная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав инвесторов разработала законопроект, которым предлагает уменьшить штрафы для бизнеса с 1−10% от оборота компании за месяц до 0,1−5%.

Об этом во время брифинга по результатам обсуждения законопроекта с представителями бизнеса заявила председатель ВСК народный депутат Галина Янченко.

«Мы предлагаем уменьшить штрафы, потому что с нашей точки зрения они очень высокие. Если сейчас штрафы составляют 1−10% от всего оборота компании за прошлый месяц, мы предлагаем снизить их до 0,1−5%», — сказала Янченко.

По ее словам, предлагается также отобрать у Госпродпотребслужбы возможность определять размер наказания за нарушение самостоятельно, вместо этого конкретизируются условия, при которых накладывается тот или иной размер штрафа. В частности, предлагается за первое нарушение налагать меньшее взыскание, а при повторных нарушениях в одной и той же компании суммы будут расти.

Кроме того, для определения сумм штрафов будет использоваться оценка рисков деятельности. Для компаний с низкими рисками суммы будут меньше, чем для компаний с высокими рисками.

Янченко сообщила, что предлагается ввести судебный контроль.

«Мы вводим такой инструмент судебного контроля до того, как штраф вступит в силу и, соответственно, компания будет вынуждена оплатить его. Мы даем возможность оспорить штраф в суде», — прокомментировала депутат.

Она отметила, что депутаты планируют зарегистрировать разработанный законопроект в парламенте до конца этой недели.

Напомним, в июле Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложило на компанию «Новая почта» штраф более чем на 325 млн грн, который в компании посчитали необоснованно большим. Решение о штрафных санкциях приняли по результатам проверок жалоб клиентов «Новой почты».

После общественной огласки, по итогам встречи с председателем Госпродпотребслужбы Владиславой Магалецкой и представителем бизнес-омбудсмена достигли договоренностей касательно проверки правомерности начисления штрафов. По их результатам Госпродпотребслужба отменила постановления о наложении взысканий.