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Фонд соцстрахования выплатил е-больничные на 1 млрд грн

Фонд соцстрахования выплатил е-больничные на 1 млрд грн

Е-больничные на уже более 1 миллиарда гривен были приняты Фондом социального страхования Украины с начала их внедрения в июне 2021 года. В общей сложности к оплате принято более 530 тысяч электронных листков нетрудоспособности.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

Из всех больничных, которые работодатели подали в Фонд на финансирование в ноябре, 81,7% – электронные. Еще 18,3% – бумажные больничные. Большинство из этих бумажных листков нетрудоспособности были выданы еще до 1 октября, когда состоялся полный переход на электронный формат, однако переданы работниками своим работодателям только недавно, или по которым была задержана подача заявления-расчета.

Напомним, еще в сентябре из всех предоставленных к оплате больничных электронными были 26,6%, после завершения переходного периода этот показатель растет ежедневно.

Выяснить, был ли уже профинансирован ваш е-больничный, можно онлайн – информация о состоянии финансирования больничных и декретных пособий ежедневно обновляется в телеграм-канале.

Первые пять дней страхового случая оплатит работодатель, а остальное вплоть до выздоровления финансирует Фонд социального страхования Украины (за исключением пособий по беременности и родам и по уходу за больными детьми – они оплачиваются за средства ФССУ с первого дня).

По материалам Finance.UA
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