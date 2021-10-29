Защищены ли права частного инвестора на фондовом рынке?

Если вы новичек в инвестировании и вас весьма привлекают возможности фондовых рынков, то вы вероятно уже задумывались над тем, а как все это работает.
Найти консультанта или самостоятельно принимать решение, какого брокера выбрать, что нужно для открытия счета, куда будут направлены ваши деньги после подписания соглашения и что будет в случае банкротства вашего финансового посредника — вот далеко неполный перечень мега важных вопросов, который должен беспокоить продуманного инвестора, кроме непосредственно выбора ценной бумаги.
25 ноября в Киеве пройдет четвертая встреча частных инвесторов InvestIsight, которая в этот раз будет посвящена — «Внутренней кухне фондового рынка».
Вместе с практикующими инвесторами с многолетним опытом инвестирования на фондовых рынках ответим на следующие ключевые вопросы:
Среди спикеров:
Дата: 25 ноября, начало в 18:30
Регистрация: https://bit.ly/3DmLjyv
Организаторы: Минфин и Finance.ua
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