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Защищены ли права частного инвестора на фондовом рынке?

Если вы новичек в инвестировании и вас весьма привлекают возможности фондовых рынков, то вы вероятно уже задумывались над тем, а как все это работает.

Найти консультанта или самостоятельно принимать решение, какого брокера выбрать, что нужно для открытия счета, куда будут направлены ваши деньги после подписания соглашения и что будет в случае банкротства вашего финансового посредника — вот далеко неполный перечень мега важных вопросов, который должен беспокоить продуманного инвестора, кроме непосредственно выбора ценной бумаги.

25 ноября в Киеве пройдет четвертая встреча частных инвесторов InvestIsight, которая в этот раз будет посвящена  — «Внутренней кухне фондового рынка».

Вместе с практикующими инвесторами с многолетним опытом инвестирования на фондовых рынках ответим на следующие ключевые вопросы:

  • Откуда берутся ценные бумаги и кто имеет право выпускать их? А кто это контролирует?
  • Где хранятся ценные бумаги и кто их охраняет?
  • Какие типы финансовых советников и где они «водятся»?
  • Как проверить финансового консультанта?
  • А если брокер обанкротится ценными бумагами тоже исчезнут?
  • Что такое Margin call и брокерский кредит?
  • Как и кто защищает права частного инвестора в Украине и за границей?

Среди спикеров:

  • Идеолог хедж-фонда RAISEN, руководитель отдела ценных бумаг и внешних рынков Альфа-банк Украина — Виктор Сизоненко;
  • Инвестиционный консультант, практик, управляющий активами 1st Family Office — Василий Матий;
  • Бизнесмен, инвестиционный консультант и один из самых успешных частных инвесторов Украины — Павел Бойко;
  • Заместитель директора Киевского филиала Freedom Finance Ukraine  — Роберт Ли.

Дата: 25 ноября, начало в 18:30
Регистрация: https://bit.ly/3DmLjyv
Организаторы: Минфин и Finance.ua

По материалам Минфин.com.ua
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