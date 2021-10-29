Защищены ли права частного инвестора на фондовом рынке?

Если вы новичек в инвестировании и вас весьма привлекают возможности фондовых рынков, то вы вероятно уже задумывались над тем, а как все это работает.

Найти консультанта или самостоятельно принимать решение, какого брокера выбрать, что нужно для открытия счета, куда будут направлены ваши деньги после подписания соглашения и что будет в случае банкротства вашего финансового посредника — вот далеко неполный перечень мега важных вопросов, который должен беспокоить продуманного инвестора, кроме непосредственно выбора ценной бумаги.

25 ноября в Киеве пройдет четвертая встреча частных инвесторов InvestIsight, которая в этот раз будет посвящена — «Внутренней кухне фондового рынка».

Вместе с практикующими инвесторами с многолетним опытом инвестирования на фондовых рынках ответим на следующие ключевые вопросы:

Откуда берутся ценные бумаги и кто имеет право выпускать их? А кто это контролирует?

Где хранятся ценные бумаги и кто их охраняет?

Какие типы финансовых советников и где они «водятся»?

Как проверить финансового консультанта?

А если брокер обанкротится ценными бумагами тоже исчезнут?

Что такое Margin call и брокерский кредит?

Как и кто защищает права частного инвестора в Украине и за границей?

Среди спикеров:

Идеолог хедж-фонда RAISEN , руководитель отдела ценных бумаг и внешних рынков Альфа-банк Украина — Виктор Сизоненко;

Инвестиционный консультант, практик, управляющий активами 1st Family Office — Василий Матий;

Бизнесмен, инвестиционный консультант и один из самых успешных частных инвесторов Украины — Павел Бойко;

Заместитель директора Киевского филиала Freedom Finance Ukraine — Роберт Ли.

Дата: 25 ноября, начало в 18:30

Регистрация: https://bit.ly/3DmLjyv

Организаторы: Минфин и Finance.ua