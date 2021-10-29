Как изменились цены на классы жилья новостроек

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как изменились средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева в октябре.

Согласно данным портала СтройОбзор, цена в октябре, по сравнению первым месяцем осени, упала на 1,3% и составила 38 700 грн за кв. м (в сентябре – 39 200 грн за кв. м).

После повышения, которое началось еще весной 2021 года, цены пошли на спад впервые.



Инфографика: СтройОбзор

В эконом-классе цена продолжает снижаться. Эта тенденция началась в мае 2021-го и до сих пор продолжается. На сегодня средняя стоимость квадратного метра в этом классе составляет 24 200 грн. Это на 1,6% ниже, чем в сентябре.

С «комфортом» ситуация иная. С начала лета стоимость увеличивалась резкими скачками. В этом месяце ситуация более стабильная. В октябре цена на «квадрат» достигла 36 300 грн, что на всего лишь на несколько сотен гривен меньше сентябрьского показателя.

В октябре бизнес-класс тоже был стабильным. Таким он остается с середины весны. Цена, по сравнению с сентябрем, не изменилась и составляет 57 200 грн за кв. м.

В классе «премиум» изменения были более заметными. После роста, который начался летом, цена опустилась. В октябре она составила 69 400 грн за кв. м. Если говорить о процентном соотношении с первым месяцем осени, то она опустилась на 1%.

Резкое падение показал класс «де-люкс». Цены на самые дорогие квартиры идут на спад с средины лета. На сегодня средняя стоимость метра квадратного составляет 92 000 грн. Этот показатель на 7% ниже, чем в сентябре.



Инфографика: СтройОбзор

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