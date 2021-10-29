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Украинцы снизили траты в автосалонах на $60 млн: что и почем покупали в октябре

Украинцы снизили траты в автосалонах на $60 млн: что и почем покупали в октябре

В октябре 2021 года украинские автомобильные салоны продали 7850 машин на $255 млн. Это на $61 млн меньше, чем было зафиксировано в сентябре.

Средняя стоимость нового автомобиля без учета дополнительного оборудования за месяц не изменилась и составляет $32 тыс. Об этом сообщает RST.ua.

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Большинство авто на первичном рынке – кроссоверы (73%). Самой популярной маркой остается Toyota, в прошлом месяце украинцы купили 1250 таких авто на более $50 млн.

В то же время лидерство среди моделей удерживает корейский Kia Sportage (459 ед.), на который приходится 6% продаж. Помимо него, украинцы облюбовали кроссоверы Renault Duster (353 ед.) и Toyota RAV4 (311 ед.).

Что касается элитного сегмента, то в октябре украинцы купили два Rolls Royce Cullinan по $500 тыс. каждый, один Ghost за $380 тыс., один Aston Martin DBX ($275 тыс.), шесть Porsche Panamera (по $132 тыс.) и шесть Maserati Levante (по $82 тыс.).

За три квартала 2021 года в Украине было зарегистрировано 75,5 тыс. новых автомобилей. На их покупку владельцы потратили $2,4 млрд, а самой популярной моделью был кроссовер Toyota RAV4.

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По материалам УБР
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