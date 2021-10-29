Инновационная замена кассовому аппарату - новый платежный терминал от ПУМБ

Клиенты Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) теперь могут установить новый инновационный платежный терминал Verifone X990, объединивший в одном устройстве функционал POS-терминала, кассового аппарата и принтера чеков.
В устройство интегрировано современное программное решение от компании Е-Чек, которое работает как мобильная касса и станет незаменимым помощником для предпринимателей: позволит вести клиентскую базу, отслеживать аналитику продаж и контролировать работу продавцов.
Он поможет владельцам не только принимать безналичные расчеты, выполненные платежной картой или любым устройством с помощью NFS, но и упростить процессы взаиморасчетов с клиентами, ведение учета товаров и регистрацию продаж на фискальных серверах ГНС.
Такие устройства особенно пригодятся предпринимателям по форме ведения бизнеса ФЛП, которые продают свои товары и услуги в розницу и в ближайшее время будут производить оплату за свои услуги исключительно через регистратор расчетных операций (РРО) или программное РРО. Новый платежный терминал Verifone X990 освободит клиентов от дополнительных расходов на кассовый аппарат, сканер штрих-кода, POS-принтер, ведь все функции будут доступны в одном устройстве – POS-терминале.
Ощутить все преимущества сверхсовременного платежного терминала и заказать его можно уже сейчас по телефону 0 800 501 275 или посетив ближайшее отделение ПУМБ.
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