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Антимонопольный комитет выявил дискриминационные требования на тендерах «Укравтодора»

Антимонопольный комитет выявил дискриминационные требования на тендерах «Укравтодора»

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил «Укравтодору» и его региональным подразделениям обязательные для рассмотрения рекомендации, касающиеся устранения дискриминационных требований в тендерной документации.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что к ним поступили обращения Ассоциации украинских банков и Совета бизнес-омбудсмена. Именно они и выявили дискриминационные требования к участникам закупок услуг по ремонту дорог.

Комитет установил, что в некоторых областях в тендерных документах «Укравтодора» указано обязательное требование для участников процедуры – подтвердить финансовое обеспечение тендерного предложения электронной банковской гарантией.

АМКУ отмечает, что сейчас в перечне системно важных банков 13 банковских учреждений. Однако, согласно действующему законодательству, предоставлять банковские гарантии могут все банки, имеющие лицензию, в целом сейчас в Украине 71 действующий банк.

В Антимонопольном комитете считают, что требование о предоставлении банковской гарантии исключительно банком из перечня системно важных является дискриминационным и предоставляет приоритет отдельным участникам.

По материалам Mind
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