Экспорт IT-услуг в Украине вырос за три квартала на 35% - Опендатабот

ІТ-экспорт в Украине вырос на 35% за девять месяцев этого года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. Выручка бизнеса от IT-экспорта за это время составила $ 4,84 млрд — почти столько же, сколько за весь прошлый год.
Об этом сообщает сервис для работы с открытыми данными Опендатабот.
Среди всего экспорта услуг Украины доля ІТ уже достигла 38%. Для сравнения, в начале 2020 года она составляла 24%.
Как отмечается, то, что IT-сектор в Украине продолжает развиваться, подтверждается и количеством новых ФЛП, специализирующихся на компьютерных и информационных услугах — за 2020−2021 гг. их стало больше на 40%. Количество IT-компаний также выросло: на 22% — с компьютерными услугами, на 10% – с информационными.
График: Опендатабот
Рост показателей — это результат деятельности аутсорсинговых компаний, которые нанимают украинских программистов для работы над зарубежными ІТ-проектами.
«Хорошо ли, что развивается экспорт IT-услуг? Когда доходы от отрасли растут — это всегда хорошо. Но аутсорс в чистом виде — продажа времени и наемного труда — является низкомаржинальным бизнесом. Надо отдать должное аутсорсинговым компаниям, которые формируют ресурс на начальном этапе — они собирают людей, обучают работе в командах, подходам к разработке и новым технологиям, повышают квалификацию.
Однако государство должно быть крайне заинтересовано в том, чтобы внутри страны регистрировались и разрабатывались свои IT-продукты, ведь IT-стартапы могут принести колоссальные доходы в виде будущих налогов и инвестиций. Для этого необходимо формирование максимально защищенного правового поля, упрощение и снижение налогов для продуктовых IT-компаний, а, возможно, и полное освобождение от них на начальных этапах», — комментирует CEO Work.ua Артур Михно.
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