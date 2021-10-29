Экспорт IT-услуг в Украине вырос за три квартала на 35% - Опендатабот

ІТ-экспорт в Украине вырос на 35% за девять месяцев этого года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. Выручка бизнеса от IT-экспорта за это время составила $ 4,84 млрд — почти столько же, сколько за весь прошлый год.

Об этом сообщает сервис для работы с открытыми данными Опендатабот.

Среди всего экспорта услуг Украины доля ІТ уже достигла 38%. Для сравнения, в начале 2020 года она составляла 24%.

Как отмечается, то, что IT-сектор в Украине продолжает развиваться, подтверждается и количеством новых ФЛП, специализирующихся на компьютерных и информационных услугах — за 2020−2021 гг. их стало больше на 40%. Количество IT-компаний также выросло: на 22% — с компьютерными услугами, на 10% – с информационными.



График: Опендатабот

Рост показателей — это результат деятельности аутсорсинговых компаний, которые нанимают украинских программистов для работы над зарубежными ІТ-проектами.

«Хорошо ли, что развивается экспорт IT-услуг? Когда доходы от отрасли растут ​​— это всегда хорошо. Но аутсорс в чистом виде — продажа времени и наемного труда — является низкомаржинальным бизнесом. Надо отдать должное аутсорсинговым компаниям, которые формируют ресурс на начальном этапе — они собирают людей, обучают работе в командах, подходам к разработке и новым технологиям, повышают квалификацию.

Однако государство должно быть крайне заинтересовано ​​в том, чтобы внутри страны регистрировались и разрабатывались свои IT-продукты, ведь IT-стартапы могут принести колоссальные доходы в виде будущих налогов и инвестиций. Для этого необходимо формирование максимально защищенного правового поля, упрощение и снижение налогов для продуктовых IT-компаний, а, возможно, и полное освобождение от них на начальных этапах», — комментирует CEO Work.ua Артур Михно.