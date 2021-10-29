В Минцифре заявили о готовности к онлайн-голосованию

Украина технически способна внедрить системы онлайн-голосования. Но это также зависит от Центризбиркома и Верховной Рады, которые должны создать нормативную базу.
Об этом сказал первый замглавы Минцифры Алексей Выскуб.
«Если народными депутатами будет разработан и принят соответствующий закон об интернет-голосовании, то можно с уверенностью говорить, что технически мы готовы к его реализации. Важным вопросом остается готовность и доверие самих избирателей. Но технологии выборов активно развиваются, чтобы обеспечить полную прозрачность и доверие», — рассказал чиновник.
По его словам, на последней международной конференции по электронным выборам, которая состоялась в октябре, стало понятно, что все больше стран склонны осуществлять голосование через Интернет. И пандемия коронавируса в этом также сыграла свою роль.
В свою очередь, координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что в целом онлайн-голосование — это рискованная идея.
«(Онлайн-голосование. — Ред.) при наличии финансовых и технических возможностей не используют страны развитой демократии, где очень высок уровень доверия к власти, достаточно средств для администрирования процессов и где есть высокая цифровая активность избирателей», — отметила Ольга Айвазовская.
Ранее Президент Зеленский заявил, что есть планы ввести в Украине онлайн-голосование. По его словам, если программу для онлайн-голосования разработают украинцы совместно со специалистами одной из ведущих мировых компаний, то «такой технологии люди будут доверять больше».
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