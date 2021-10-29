Ford создал сверхбыструю зарядку для электромобилей

Компания Ford и Университет Пердью запатентовали новую технологию зарядки, которая позволит электромобилям «заправляться» так же быстро, как бензиновым и дизельным машинам.

Об этом сообщает пресс-служба Ford.

Одним из самых больших недостатков электромобилей в глазах обычного потребителя является низкая скорость зарядки их батарей, порой достигающая восьми и более часов. Большинство же людей хотели бы, чтобы их электрокар «заправлялся» так же быстро, как и автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

Ограничивающим фактором при повышении скорости зарядки является выделяемое тепло и перегрев зарядного кабеля, поскольку через него проходит слишком большой ток.

«Сегодня зарядные устройства ограничены в скорости зарядки аккумулятора электромобиля из-за опасности перегрева. Для более быстрой зарядки нужно, чтобы через зарядный кабель проходил ток большей силы, — объясняет топ-менеджер подразделения Ford Research and Advanced Engineering Майкл Дегнер. — Чем выше сила тока, тем большее количество тепла необходимо отвести для сохранения работоспособности кабеля».

Поэтому специалисты Ford и ученые Университета Пердью из штата Индиана (США) при разработке новой технологии сосредоточились именно на отводе тепловой энергии. В разработанном ими специальном зарядном кабеле используется уникальный процесс жидкостного охлаждения, что позволяет передавать токи большой силы в транспортные средства, тем самым снижая риск перегрева и обеспечивая более высокую скорость зарядки.

По словам профессора Университета Пердью Иссама Мудавара, инновационные зарядные кабели смогут выдерживать силу тока в 2400 ампер, что примерно в четыре раза превышает современный максимум. Время зарядки за счет этого можно будет сократить примерно до пяти минут, что сопоставимо с заправкой бензином обычного автомобиля.

Планируется в течение ближайших двух лет испытание прототипа зарядного кабеля. В первую очередь новая технология будет внедряться для таких энергоемких моделях как пикап F-150 Lightning, кроссовер Mustang Mach-E и грузовой фургон E-Transit.