Кто из ІТ-специалистов получает самые большие зарплаты, и как достичь высоких результатов - исследование

Аналитики портала Dou.ua проанализировали, кто из ІТ-специалистов получает самые большие зарплаты, и составили инструкцию, как достичь таких высоких результатов. Finance.ua передает главное.

Аналитики отмечают, что от $5000 в месяц существенно уменьшается доля специалистов, которые могут похвастаться таким заработком.

Шаг 1. Прежде всего желающим получать высокую зарплату стоит переехать в большой город, желательно в Киев. Здесь работает 61% всех украинских ІТ-специалистов с зарплатой $5000 и выше (всего в столице работает 44% украинских IT-специалистов).

Также можно рассмотреть релокацию во Львов – там работает 14% специалистов с самыми высокими зарплатами, что больше, чем в других городах-миллионниках. Точно не стоит оставаться в небольшом городе: лишь 5% тех, кто работает не в городах-миллионниках, получают $5000 или выше.



Инфографика: Dou.ua

Шаг 2. Получите ученую степень. Тем, у кого есть ученая степень, несколько чаще предлагают высокую зарплату. 15% тех, кто имеет степень кандидата или доктора наук, получают более $5000, в то время как в целом среди ІТ-специалистов таких около 11%.

Шаг 3. Посещайте конференции и занимайтесь саморазвитием. Даже если не хотите снова идти в университет, стоит уделять время саморазвитию. Те, кто получает $5000 или больше, чаще посещают профильные события и читают книги по специальности, чем их коллеги, которым платят меньше.

Шаг 4. Изучайте и совершенствуйте английский. 81% специалистов, получающих более $5000, знают английский на уровне выше среднего или на продвинутом. В то же время у тех, кто знает его хуже, шанс получать такую зарплату меньше 5%.

Шаг 5. Выбирайте техническую специализацию. Лучше всего – разработку или DevOps. И настойчиво прокачивайте свои навыки в этом. Только 1% нетехнических специалистов в ІТ имеют зарплаты более $5000, в то время как среди технических специалистов таких 12%.



Инфографика: Dou.ua

ІТ-специалисты, которые имеют самые высокие зарплаты, — СТО, Director of Engineering, Architects (около 70% получают более $5000), разработчики высокого уровня (23% Senior, 36% Team Lead, 45% Tech Lead получают больше $5000), DevOps и SRE (21%), QA-специалисты начального уровня (менеджеры, техлиды — 24%), Delivery Managers (34%).

Шаг 6 Во время выбора специализации начинающим разработчикам стоит обратить внимание на TypeScript, Java, Swift и Python — это популярные языки, и среди тех, для кого они являются основными, несколько выше доля специалистов с высокими зарплатами (с учетом их опыта работы).

Шаг 7. С предыдущим пунктом связан еще один вывод: высокие зарплаты платят опытным специалистам. К сожалению, невозможно прийти в ІТ и сразу получить $5000. Самая большая возможность получать большую зарплату у тех, кто в индустрии 6-9 лет или более 10 лет.

Шаг 8. Также на высокую зарплату скорее претендуют те, кто работает много: 23% специалистов, которые работают более 60 часов в неделю, получают $5000 и более, в то время как в целом среди ІТ-специалистов таких только 11%.

Шаг 9. Правильно выбирайте компанию для работы. Самая высокая доля специалистов, получающих высокие зарплаты сейчас – в стартапах (20%) и аутстаффинговых компаниях (16%). Стартапы больше подойдут опытным специалистам: сейчас здесь самые высокие медианные зарплаты для разработчиков уровня Senior ($5000), в то же время аутстаффинговые компании платят несколько более высокие зарплаты разработчикам всех уровней (медианная зарплата разработчика уровня Senior — $4200).

Шаг 10. Сфера, в которой работает компания, тоже имеет значение. Стоит обратить внимание на компании, которые работают в Uberfication, HighLoad Systems, Cloud Computing, Security, Adtech, Blockchain, Big Data, Machine Learning и Automotive — доля сотрудников с самыми высокими зарплатами в этих сферах больше, чем в других.

Шаг 11. Смените работу, чтобы зарабатывать больше. Среди опытных специалистов, которые сменили работу в первой половине этого года, большая доля тех, кто получает $5000, чем среди тех, кто не менял работу.



Инфографика: Dou.ua