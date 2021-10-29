Акции Tesla за неделю подешевели на 15%

Акции американского производителя электромобилей Tesla Inc. пережили худшую неделю с марта 2020 года.

Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 15 ноября.

Указано, что ценные бумаги потеряли в цене 15,4%. А рыночная капитализация Tesla по итогам недели составила $1,04 трлн, что делает ее пятой самой дорогой компанией в США.

При этом основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск на прошлой неделе продал акции компании на общую сумму $6,9 млрд.

Документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США и обнародованные в минувшую пятницу, показали, что Маск продал более 600 тысяч акций Tesla в четверг и 1,2 млн бумаг в пятницу. Совокупная стоимость акций составляла около $2 млрд.

Ранее на прошлой неделе глава Tesla продал более 4,5 млн бумаг компании примерно за $5 млрд.

Напомним, что Маск пообещал продать 10% акций Tesla, которые ему принадлежат, если за такой шаг проголосуют пользователи Twitter. По результатам проведенного в соцсети опроса он должен реализовать этот пакет.

До продажи акций на прошлой неделе Маску принадлежало более 17% акций Tesla, и стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а ее пакет в 10% – почти в $21 млрд.